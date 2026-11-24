O homem foi encaminhados à 132ª DP - Reprodução: Internet

O homem foi encaminhados à 132ª DPReprodução: Internet

Publicado 24/11/2026 19:08





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A ação integrada contou com a participação de agentes da Polícia Militar e da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), unidade responsável pelas investigações no município. Segundo as informações repassadas pelas autoridades policiais, Jean Pierre também é investigado por ter ameaçado de morte o médico responsável pela realização do exame pericial de uma das vítimas de violência sexual, tentativa de intimidação que visava obstruir o andamento das apurações.



De acordo com os levantamentos da investigação, o homem mantinha ligação direta com o tráfico de drogas do Complexo do Alemão, conjunto de favelas localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Durante o cumprimento das diligências nesta terça-feira, outras duas mulheres também foram presas pelos agentes. Conforme os dados policiais, uma das detidas seria moradora do Complexo do Alemão e atuaria diretamente na logística, sendo responsável pelo transporte de entorpecentes abastecidos para o suspeito na Região dos Lagos.



Arsenal e contabilidade do tráfico apreendidos Um homem apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas nos bairros Sabiá e Figueiras, em Arraial do Cabo , foi preso nesta terça-feira (24), durante uma operação conjunta que desarticulou parte da atuação criminosa na Região dos Lagos. Identificado como Jean Pierre, o suspeito foi capturado por volta das 6h30 no bairro Caiçara, após alguns meses de investigação que o apontam como autor de crimes graves, incluindo estupro, tortura e homicídio contra uma jovem na região do Sabiá.LEIA MAIS: Colisão entre dois carros mobiliza equipes na RJ-140, em Arraial A ação integrada contou com a participação de agentes da Polícia Militar e da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), unidade responsável pelas investigações no município. Segundo as informações repassadas pelas autoridades policiais, Jean Pierre também é investigado por ter ameaçado de morte o médico responsável pela realização do exame pericial de uma das vítimas de violência sexual, tentativa de intimidação que visava obstruir o andamento das apurações.De acordo com os levantamentos da investigação, o homem mantinha ligação direta com o tráfico de drogas do Complexo do Alemão, conjunto de favelas localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Durante o cumprimento das diligências nesta terça-feira, outras duas mulheres também foram presas pelos agentes. Conforme os dados policiais, uma das detidas seria moradora do Complexo do Alemão e atuaria diretamente na logística, sendo responsável pelo transporte de entorpecentes abastecidos para o suspeito na Região dos Lagos.

Ao longo da ofensiva policial, as equipes realizaram buscas que resultaram na apreensão de armamento de uso restrito e grande quantidade de material ilícito. Entre os itens recolhidos está uma pistola Glock calibre 9 milímetros, equipada com um dispositivo conhecido como kit de rajada, além de 114 munições do mesmo calibre, quatro munições deflagradas de calibre .38 e uma munição de calibre .32.



Na contabilidade das drogas apreendidas durante a operação, os policiais contabilizaram 83 pinos de cocaína, totalizando um peso aproximado de 182 gramas, e 26 pedras de crack, que somaram 13 gramas. A lista de materiais recolhidos pelos agentes inclui ainda R$ 116 em espécie, dois coldres, uma balança de precisão, cinco aparelhos celulares, uma mochila, uma gandola, uma touca e joias diversas.



Segundo a polícia, também foram recolhidos quatro cadernos de anotações, sendo que um deles continha registros detalhados relacionados à movimentação financeira e operacional do tráfico de drogas na localidade, material que servirá para aprofundar o inquérito.



Registro da ocorrência

Jean Pierre, as duas mulheres presas e todo o material apreendido foram encaminhados para a sede da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde o flagrante e os mandados foram devidamente formalizados. De acordo com a Polícia Civil, as investigações terão continuidade para esclarecer o grau de envolvimento dos detidos nos homicídios e demais crimes atribuídos ao grupo na região.



A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para obter mais detalhes sobre o andamento do inquérito e aguarda posicionamento. A reportagem também não conseguiu localizar a defesa de Jean Pierre e das duas mulheres presas para comentar as acusações; o espaço segue aberto para manifestação.