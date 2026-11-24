O homem foi encaminhados à 132ª DPReprodução: Internet
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A ação integrada contou com a participação de agentes da Polícia Militar e da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), unidade responsável pelas investigações no município. Segundo as informações repassadas pelas autoridades policiais, Jean Pierre também é investigado por ter ameaçado de morte o médico responsável pela realização do exame pericial de uma das vítimas de violência sexual, tentativa de intimidação que visava obstruir o andamento das apurações.
De acordo com os levantamentos da investigação, o homem mantinha ligação direta com o tráfico de drogas do Complexo do Alemão, conjunto de favelas localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Durante o cumprimento das diligências nesta terça-feira, outras duas mulheres também foram presas pelos agentes. Conforme os dados policiais, uma das detidas seria moradora do Complexo do Alemão e atuaria diretamente na logística, sendo responsável pelo transporte de entorpecentes abastecidos para o suspeito na Região dos Lagos.
Arsenal e contabilidade do tráfico apreendidos
Na contabilidade das drogas apreendidas durante a operação, os policiais contabilizaram 83 pinos de cocaína, totalizando um peso aproximado de 182 gramas, e 26 pedras de crack, que somaram 13 gramas. A lista de materiais recolhidos pelos agentes inclui ainda R$ 116 em espécie, dois coldres, uma balança de precisão, cinco aparelhos celulares, uma mochila, uma gandola, uma touca e joias diversas.
Segundo a polícia, também foram recolhidos quatro cadernos de anotações, sendo que um deles continha registros detalhados relacionados à movimentação financeira e operacional do tráfico de drogas na localidade, material que servirá para aprofundar o inquérito.
Registro da ocorrência
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para obter mais detalhes sobre o andamento do inquérito e aguarda posicionamento. A reportagem também não conseguiu localizar a defesa de Jean Pierre e das duas mulheres presas para comentar as acusações; o espaço segue aberto para manifestação.
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