Praia Lagunar do Caiçara Ascom
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De acordo com a Prefeitura de Arraial do Cabo, a obtenção do selo inédito na Praia do Pontal é acompanhada por uma série de intervenções físicas voltadas ao atendimento de moradores e turistas. Por meio de uma atuação integrada entre a Secretaria do Ambiente e Saneamento e a Secretaria de Segurança Pública, o poder público está implantando no local um novo posto de guarda-vidas, banheiros acessíveis, chuveirão, vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com deficiência e placas informativas ao longo da orla.
Infraestrutura, acessibilidade e critérios do programa
O programa Bandeira Azul é um reconhecimento ambiental de alcance internacional concedido a praias, marinas e embarcações de turismo que comprovam o cumprimento rigoroso de uma série de critérios técnicos. Entre as exigências avaliadas anualmente estão o monitoramento constante da qualidade da água para banho, a gestão ambiental eficiente, a segurança dos usuários, a oferta de infraestrutura adequada e a promoção de atividades permanentes de educação ambiental junto à comunidade e aos visitantes.
Para permanecer no programa e garantir as renovações anuais, os municípios precisam comprovar a continuidade dessas práticas e a manutenção dos equipamentos públicos ao longo de todo o período de vigência. Conforme destacou a administração municipal, ter duas praias reconhecidas simultaneamente na temporada 2026/2027 reflete um trabalho contínuo de preservação do litoral, qualificação dos espaços públicos e valorização sustentável dos atrativos naturais de Arraial do Cabo.
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