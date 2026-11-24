Praia Lagunar do Caiçara - Ascom

Praia Lagunar do Caiçara Ascom

Publicado 24/11/2026 19:33

Para oficializar a entrada da nova temporada do programa na cidade, a administração municipal agendou duas cerimônias de hasteamento das bandeiras para o mês de dezembro. O primeiro evento está marcado para o dia 8, às 9h, na Praia Lagunar do Caiçara, celebrando a continuidade do trabalho iniciado há três anos naquela faixa de areia. Já no dia 11 de dezembro, também às 9h, será a vez da Praia do Pontal realizar o hasteamento oficial que marca a estreia do trecho da Vila Industrial na lista internacional.



De acordo com a Prefeitura de Arraial do Cabo, a obtenção do selo inédito na Praia do Pontal é acompanhada por uma série de intervenções físicas voltadas ao atendimento de moradores e turistas. Por meio de uma atuação integrada entre a Secretaria do Ambiente e Saneamento e a Secretaria de Segurança Pública, o poder público está implantando no local um novo posto de guarda-vidas, banheiros acessíveis, chuveirão, vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com deficiência e placas informativas ao longo da orla.



Infraestrutura, acessibilidade e critérios do programa

Segundo as informações divulgadas pelo governo municipal, as novas estruturas instaladas no Pontal têm como objetivo ampliar as condições de conforto, acessibilidade e segurança para os frequentadores que utilizam o espaço no dia a dia. Enquanto o trecho da Vila Industrial recebe os equipamentos para cumprir as metas exigidas pela certificação, a Praia Lagunar do Caiçara já dispõe de toda a estrutura necessária implantada nas edições anteriores, mantendo o padrão de funcionamento exigido pela organização do selo.



O programa Bandeira Azul é um reconhecimento ambiental de alcance internacional concedido a praias, marinas e embarcações de turismo que comprovam o cumprimento rigoroso de uma série de critérios técnicos. Entre as exigências avaliadas anualmente estão o monitoramento constante da qualidade da água para banho, a gestão ambiental eficiente, a segurança dos usuários, a oferta de infraestrutura adequada e a promoção de atividades permanentes de educação ambiental junto à comunidade e aos visitantes.



Para permanecer no programa e garantir as renovações anuais, os municípios precisam comprovar a continuidade dessas práticas e a manutenção dos equipamentos públicos ao longo de todo o período de vigência. Conforme destacou a administração municipal, ter duas praias reconhecidas simultaneamente na temporada 2026/2027 reflete um trabalho contínuo de preservação do litoral, qualificação dos espaços públicos e valorização sustentável dos atrativos naturais de Arraial do Cabo.