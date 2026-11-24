Caju pra Baixo, Luquinhas e Bokaloka - Ascom

Caju pra Baixo, Luquinhas e Bokaloka Ascom

Publicado 24/11/2026 20:09





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De acordo com a programação divulgada pela Prefeitura de Arraial do Cabo, organizadora do evento por meio da Secretaria Municipal de Governo e Eventos, as atividades no palco começam sempre às 19h. A proposta do festival é mesclar grandes nomes do samba e do pagode com a valorização dos talentos musicais locais, oferecendo ao público um repertório variado que também contempla gêneros como sertanejo e forró ao longo de todo o fim de semana.



Na sexta-feira (4), a abertura oficial da grade de shows fica por conta do cantor NoHall, que sobe ao palco às 19h levando o ritmo sertanejo ao público. Em seguida, às 22h, o grupo Caju pra Baixo assume o comando da festa como a atração principal da primeira noite. No sábado (5), a programação tem início às 19h com a apresentação de forró do artista Rubinho, preparando o terreno para o show do cantor Luquinhas, marcado para as 22h.



O encerramento do Festival da Lagoa 2026 acontece no domingo (6), mantendo a estrutura de duas apresentações por noite no Campo Beira-Mar. Às 19h, a cantora Fabrine abre a programação musical com sucessos do sertanejo, e às 22h o grupo Bokaloka sobe ao palco para fechar os três dias de celebração em Figueira.



Economia criativa e artesanato O município de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos, recebe entre os dias 4 e 6 de dezembro a edição 2026 do Festival da Lagoa, com entrada gratuita no Campo Beira-Mar, no distrito de Figueira. A programação reúne três dias de apresentações musicais com atrações conhecidas do pagode nacional, como Caju pra Baixo, Luquinhas e Bokaloka, além de artistas da cidade, promovendo lazer para moradores e visitantes e impulsionando a economia e o turismo nos distritos cabistas.LEIA MAIS: Arraial do Cabo terá duas praias com Bandeira Azul na temporada 2026/2027 De acordo com a programação divulgada pela Prefeitura de Arraial do Cabo, organizadora do evento por meio da Secretaria Municipal de Governo e Eventos, as atividades no palco começam sempre às 19h. A proposta do festival é mesclar grandes nomes do samba e do pagode com a valorização dos talentos musicais locais, oferecendo ao público um repertório variado que também contempla gêneros como sertanejo e forró ao longo de todo o fim de semana.Na sexta-feira (4), a abertura oficial da grade de shows fica por conta do cantor NoHall, que sobe ao palco às 19h levando o ritmo sertanejo ao público. Em seguida, às 22h, o grupo Caju pra Baixo assume o comando da festa como a atração principal da primeira noite. No sábado (5), a programação tem início às 19h com a apresentação de forró do artista Rubinho, preparando o terreno para o show do cantor Luquinhas, marcado para as 22h.O encerramento do Festival da Lagoa 2026 acontece no domingo (6), mantendo a estrutura de duas apresentações por noite no Campo Beira-Mar. Às 19h, a cantora Fabrine abre a programação musical com sucessos do sertanejo, e às 22h o grupo Bokaloka sobe ao palco para fechar os três dias de celebração em Figueira.

Além das atrações musicais, o evento foi estruturado para funcionar como uma vitrine da produção cultural e comercial do distrito de Figueira. Durante os três dias de realização, moradores e turistas que passarem pelo Campo Beira-Mar poderão conhecer trabalhos de artesanato local e prestigiar os estabelecimentos e expositores da região. Segundo a administração municipal, a iniciativa tem como objetivo fortalecer a identidade cultural, fomentar o fluxo turístico fora da área central e gerar novas oportunidades de renda para comerciantes, artesãos e empreendedores locais.



Para o público que pretende acompanhar as apresentações, o Festival da Lagoa 2026 acontece nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, sempre com início dos shows às 19h, no Campo Beira-Mar, localizado no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo. O acesso ao espaço do evento é totalmente gratuito durante toda a programação, com atrações confirmadas na sexta-feira (4) com NoHall às 19h e Caju pra Baixo às 22h; no sábado (5) com Rubinho às 19h e Luquinhas às 22h; e no domingo (6) com Fabrine às 19h e Bokaloka às 22h.