Grupo Di PropósitoReprodução: Internet
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De acordo com os organizadores, a competição musical chega à etapa decisiva após um percurso que envolveu diferentes fases para os participantes. Na categoria Estudantil, sobem ao palco alunos da rede municipal de ensino, destacando o papel pedagógico e formativo da música dentro das escolas. Durante o festival, os estudantes participaram de aulas de canto e de performance e tiveram a oportunidade de enfrentar a experiência de cantar diante do público.
Segundo a proposta do projeto, abrir espaço para a música no ambiente escolar estimula a expressão artística dos alunos, auxilia no desenvolvimento da autoconfiança e aproxima famílias e educadores do processo criativo dos jovens. A participação dos estudantes na final permite que a comunidade acompanhe de perto o resultado das oficinas e apresentações realizadas ao longo da edição.
Disputa adulta e show de encerramento
A noite da final também conta com a apresentação musical do grupo Di Propósito, apontado como atração nacional de pagode, que sobe ao palco para celebrar o encerramento da competição com o público presente. A combinação entre a disputa dos finalistas e o show musical busca ampliar o público do evento e valorizar os talentos que participaram das etapas anteriores.
De acordo com as informações oficiais do festival, o Canta Cabista é realizado pela Revil Produções, com patrocínio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Esporte e Lazer. A iniciativa reúne formação estudantil, fomento aos artistas regionais e programação cultural aberta ao público no município.
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