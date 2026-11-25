Grupo Di Propósito - Reprodução: Internet

Grupo Di PropósitoReprodução: Internet

Publicado 25/11/2026 19:24





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De acordo com os organizadores, a competição musical chega à etapa decisiva após um percurso que envolveu diferentes fases para os participantes. Na categoria Estudantil, sobem ao palco alunos da rede municipal de ensino, destacando o papel pedagógico e formativo da música dentro das escolas. Durante o festival, os estudantes participaram de aulas de canto e de performance e tiveram a oportunidade de enfrentar a experiência de cantar diante do público.



Segundo a proposta do projeto, abrir espaço para a música no ambiente escolar estimula a expressão artística dos alunos, auxilia no desenvolvimento da autoconfiança e aproxima famílias e educadores do processo criativo dos jovens. A participação dos estudantes na final permite que a comunidade acompanhe de perto o resultado das oficinas e apresentações realizadas ao longo da edição.



Disputa adulta e show de encerramento O município de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos, recebe nesta sexta-feira (27) a final do festival Canta Cabista, a partir das 19h, na Praça do Cova. A programação reúne as apresentações dos finalistas das categorias Estudantil e Adulto e o show do grupo de pagode Di Propósito, promovendo o incentivo à música nas escolas da rede municipal, a valorização de intérpretes regionais e o acesso gratuito da população a atividades culturais em espaço público.LEIA MAIS: Festival da Lagoa reúne Caju pra Baixo, Luquinhas e Bokaloka em Arraial. De acordo com os organizadores, a competição musical chega à etapa decisiva após um percurso que envolveu diferentes fases para os participantes. Na categoria Estudantil, sobem ao palco alunos da rede municipal de ensino, destacando o papel pedagógico e formativo da música dentro das escolas. Durante o festival, os estudantes participaram de aulas de canto e de performance e tiveram a oportunidade de enfrentar a experiência de cantar diante do público.Segundo a proposta do projeto, abrir espaço para a música no ambiente escolar estimula a expressão artística dos alunos, auxilia no desenvolvimento da autoconfiança e aproxima famílias e educadores do processo criativo dos jovens. A participação dos estudantes na final permite que a comunidade acompanhe de perto o resultado das oficinas e apresentações realizadas ao longo da edição.

Na categoria Adulto, cantores de toda a Região dos Lagos disputam o título da edição após avançarem por etapas de audições, eliminatórias e semifinal. Conforme apontado na divulgação do evento, o encontro entre alunos da rede pública e artistas adultos na mesma programação fortalece a cena cultural de Arraial do Cabo, amplia as oportunidades para quem produz música na região e transforma a praça em ponto de encontro para moradores e visitantes.



A noite da final também conta com a apresentação musical do grupo Di Propósito, apontado como atração nacional de pagode, que sobe ao palco para celebrar o encerramento da competição com o público presente. A combinação entre a disputa dos finalistas e o show musical busca ampliar o público do evento e valorizar os talentos que participaram das etapas anteriores.



De acordo com as informações oficiais do festival, o Canta Cabista é realizado pela Revil Produções, com patrocínio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Esporte e Lazer. A iniciativa reúne formação estudantil, fomento aos artistas regionais e programação cultural aberta ao público no município.