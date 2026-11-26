A retirada da vítima foi conduzida pelo grupo SOS Resgate, com colaboração da FipacReprodução: Internet
Pescador é resgatado após acidente a 20h da costa de Arraial do Cabo
Amarildo Carvalho Ribeiro, 56, deslocou um dos braços na casa de máquinas de um barco; equipe SOS Resgate e Fipac atuaram no salvamento
Filhote de capivara é resgatado em casa em Monte Alto, Arraial
Animal silvestre já estava desmamado e foi devolvido ao habitat natural após atuação do Grupamento Operacional Distrital; morador acionou equipe pelo WhatsApp.
Buggy é apreendido por transporte irregular em Arraial do Cabo
Ação ocorreu nesta quarta-feira (25), na Ponta da Acaíra; outros motoristas fugiram para área de vegetação e serão autuados
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Final do Canta Cabista tem Di Propósito e talentos locais em Arraial
Disputa nas categorias Estudantil e Adulto começa às 19h desta sexta (27) na Praça do Cova, reunindo estudantes e cantores da região
Festival da Lagoa reúne Caju pra Baixo, Luquinhas e Bokaloka em Arraial
Evento gratuito acontece de 4 a 6 de dezembro no Campo Beira-Mar, em Figueira, com atrações locais, artesanato e comércio regional
Arraial do Cabo terá duas praias com Bandeira Azul na temporada 2026/2027
Praia do Pontal conquista selo internacional pela primeira vez e Caiçara renova certificação; cerimônias ocorrem em dezembro
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