A retirada da vítima foi conduzida pelo grupo SOS Resgate, com colaboração da Fipac - Reprodução: Internet

A retirada da vítima foi conduzida pelo grupo SOS Resgate, com colaboração da FipacReprodução: Internet

Publicado 26/11/2026 13:59

Um trabalhador da pesca de 56 anos recebeu socorro em alto-mar na madrugada de terça-feira (24) após sofrer um acidente a bordo de uma embarcação localizada a cerca de 20 horas de navegação da costa de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos. Morador de Macaé, Amarildo Carvalho Ribeiro sofreu o deslocamento de um dos braços e deu entrada no Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC) por volta das 7h, em um episódio que evidencia os riscos enfrentados por profissionais da pesca.

O acidente ocorreu no interior da embarcação Da Silva durante uma rotina de trabalho em alto-mar. Conforme relatou Jorge Luis de Paula, mergulhador conhecido como Jorginho SOS e responsável pela equipe de resgate, o pescador fazia a limpeza do barco utilizando sabão em pó quando escorregou e caiu dentro da casa de máquinas. A queda acabou provocando o deslocamento do braço, gerando dor intensa para a vítima enquanto o barco ainda se encontrava distante da faixa litorânea.

Segundo o mergulhador que coordenou o salvamento, a dinâmica do impacto exigiu atenção imediata. De acordo com Jorge Luis de Paula, o braço bateu e o pescador descarregou todo o peso do corpo sobre a região atingida, fazendo com que o membro ficasse praticamente solto. Em ambientes de trabalho marítimo, superfícies molhadas ou com produtos de limpeza aumentam o risco de escorregões, sobretudo em áreas técnicas e de acesso mais restrito como a casa de máquinas.

Como o barco estava a aproximadamente 20 horas de distância da costa de Arraial do Cabo, o deslocamento até o ponto de atendimento e o retorno à terra firme tornaram a operação mais complexa. Conforme explicou Jorginho SOS, a tripulação atuava na pesca profissional em alto-mar, o que significa permanecer afastada do litoral por longos períodos, onde qualquer emergência médica demanda logística mais demorada até chegar a uma unidade hospitalar.

Dinâmica do resgate e atendimento médico

A operação de salvamento foi conduzida pela equipe SOS Resgate, sob o comando de Jorge Luis de Paula, contando com a parceria da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (Fipac). A articulação entre os socorristas e o órgão ligado à atividade pesqueira foi decisiva para viabilizar o transporte do trabalhador ferido desde a área marítima até o continente, garantindo a continuidade do socorro fora da embarcação.

Após alcançar a costa em Arraial do Cabo, o pescador foi encaminhado ao Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), onde recebeu atendimento médico por volta das 7h da manhã de terça-feira. O caso reforça a importância da prontidão das equipes de resgate e do apoio institucional para atender trabalhadores que exercem suas funções em alto-mar na Região dos Lagos, onde a distância em relação aos portos impacta diretamente o tempo de resposta em situações de acidente.