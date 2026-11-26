Veículo foi apreendido na operação - Ascom

Veículo foi apreendido na operaçãoAscom

Publicado 26/11/2026 14:06

Um buggy que fazia transporte irregular de passageiros foi apreendido na quarta-feira (25) durante uma operação de fiscalização na Ponta da Acaíra, localidade conhecida como Arubinha, em Arraial do Cabo . A ação mobilizou equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e da Secretaria de Segurança Pública para coibir a circulação clandestina de veículos turísticos e proteger o ambiente costeiro da Região dos Lagos, em um esforço que busca ordenar o fluxo de visitantes e preservar trechos sensíveis do litoral cabista.

Segundo as informações divulgadas sobre a operação, outros veículos que estavam no ponto de abordagem tentaram escapar ao perceberem a chegada dos agentes e avançaram para dentro de uma área de vegetação nativa. Apesar da tentativa de fuga, as equipes conseguiram identificar os automóveis envolvidos na manobra, que serão alvo de autuações administrativas por infrações ambientais ligadas ao estacionamento irregular na faixa protegida.

A ação conjunta busca interromper tanto a prestação de serviço sem autorização quanto a circulação e a parada de veículos em áreas naturais do município. Na região da Ponta da Acaíra, também chamada de Arubinha, o avanço de automóveis sobre a vegetação compromete a cobertura vegetal e pode causar degradação ambiental, o que motivou o trabalho integrado entre os agentes de mobilidade urbana e os profissionais de segurança pública.

Regras para o serviço de buggy

Para operar legalmente no segmento de buggy turismo em Arraial do Cabo, os proprietários precisam obter uma licença emitida pelo município. Quando estão devidamente regularizados junto ao poder público, os veículos recebem um adesivo especial de identificação, que facilita a conferência pelas equipes de fiscalização e dá mais segurança a moradores e turistas que utilizam o serviço na cidade.

Conforme destacou a administração municipal, as operações de fiscalização vão continuar sendo realizadas de forma permanente em diferentes pontos de Arraial do Cabo. O objetivo da prefeitura é impedir a atuação clandestina de condutores que não cumprem as exigências legais para o transporte de passageiros e evitar práticas que provoquem danos ao meio ambiente, especialmente em áreas naturais sensíveis.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Arraial do Cabo para obter detalhes adicionais sobre o balanço total de autuações aplicadas na ação e o destino do veículo apreendido, e aguarda retorno oficial. Como os condutores que fugiram da abordagem não tiveram os nomes divulgados até o momento, não foi possível localizar os responsáveis pelos veículos para comentar o caso, permanecendo o espaço aberto para qualquer manifestação futura.