Filhote de Capivara resgatado em Arraial do CaboFoto: Reprodução Redes Sociais
Durante o deslocamento das viaturas até o endereço informado na solicitação, os agentes ambientais ainda realizavam buscas pela rua para identificar o imóvel exato quando foram surpreendidos pela iniciativa do próprio solicitante. O morador passou de carro pelo local onde a guarnição estava posicionada e realizou a entrega direta do filhote aos profissionais da secretaria.
Avaliação clínica e soltura no habitat natural
De acordo com as informações técnicas divulgadas pela Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, após o recolhimento, a equipe verificou que a capivarinha já estava em fase desmamada e apresentava boas condições físicas para sobreviver de forma independente. Diante da avaliação positiva e sem sinais de ferimentos aparentes, o animal foi devidamente encaminhado e devolvido em segurança ao seu habitat natural na região.
A pasta ambiental destaca que a colaboração consciente e rápida dos moradores é considerada fundamental para garantir a preservação e a proteção da fauna silvestre local, evitando que animais sejam atropelados ou fiquem expostos a riscos nas áreas urbanas. A orientação técnica das autoridades é que, ao avistar qualquer animal silvestre fora de seu ambiente natural, a população não tente capturá-lo, transportá-lo ou oferecer alimentos por conta própria.
Como acionar o resgate ambiental no município
O procedimento recomendado pelos órgãos ambientais é acionar imediatamente as equipes especializadas, informar o endereço completo com pontos de referência e aguardar no local as instruções dos profissionais capacitados para o manejo seguro. Em caso de emergências envolvendo fauna silvestre nos distritos de Arraial do Cabo, o Grupamento Operacional Distrital pode ser acionado diretamente pelo telefone e WhatsApp (22) 99936-1255.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Arraial do Cabo e com a Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento para obter detalhes adicionais sobre a área exata onde foi realizada a soltura do filhote e o balanço recente de resgates silvestres nos distritos, e aguarda retorno oficial; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.
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