Quatro pessoas presas e uma quantidade de material com características semelhantes às de maconha, cinco aparelhos celulares e R$ 332,45 em dinheiro - Foto: Reprodução PM

Quatro pessoas presas e uma quantidade de material com características semelhantes às de maconha, cinco aparelhos celulares e R$ 332,45 em dinheiroFoto: Reprodução PM

Publicado 27/11/2026 16:17 | Atualizado 27/11/2026 16:17



Uma operação realizada por agentes da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) identificou e desarticulou um possível ponto de comercialização de drogas na Rua Castro Alves, no Centro de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A ação ocorreu durante diligências destinadas a localizar um homem procurado pela Justiça do Distrito Federal, contando com o cruzamento de informações relacionadas à investigação de um crime de estupro virtual de vulnerável.



De acordo com os detalhes divulgados pela Polícia Civil, a incursão foi executada sob orientação e coordenação direta do delegado titular da 132ª DP, Fábio Corsino Freire. Enquanto realizavam buscas pelo foragido em apoio técnico à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os investigadores identificaram uma movimentação suspeita em um imóvel situado na região central do município cabista.



Flagrante no imóvel e apreensão de materiais

Durante a entrada e averiguação na propriedade, os policiais visualizaram quatro indivíduos reunidos nas proximidades de uma quantidade expressiva de substâncias entorpecentes com características semelhantes às da maconha. Segundo a corporação, no ambiente também havia dinheiro em espécie distribuído em valores fracionados, cenário que reforçou os indícios de que o imóvel funcionava como ponto de venda direta de drogas.



A partir do flagrante, os agentes arrecadaram todo o material ilícito encontrado e conduziram os suspeitos para a sede da 132ª DP, onde o caso foi formalizado por meio do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 132-02455/2026. Além da erva semelhante à maconha, a operação resultou na apreensão de cinco aparelhos celulares e da quantia de R$ 332,45 em espécie, dividida em notas e moedas de diferentes valores.



Identificação dos envolvidos e enquadramento legal

Os quatro suspeitos detidos na ação foram identificados pela Polícia Civil como Fillipe de Carvalho Nakashima Rodrigues, Erick Cardoso Ribeiro Romão Marvila, Ueslem Rodrigues Santos Junior e um adolescente de 17 anos, identificado apenas pelas iniciais R.E.A.J. em estrito cumprimento às normas de preservação de identidade previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Conforme o registro policial, durante a abordagem, os envolvidos relataram já possuir passagens anteriores pelo crime de tráfico de drogas, embora não tenham sido detalhados os processos pregressos.



O procedimento foi registrado com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), que tipificam, respectivamente, o tráfico de entorpecentes e a associação de duas ou mais pessoas para a prática criminosa. Até o fechamento desta edição, a Polícia Civil não detalhou se todos os adultos permaneceram presos após a audiência de custódia, quais medidas socioeducativas foram aplicadas ao menor ou o resultado definitivo do laudo pericial sobre a droga apreendida.



Canais de denúncia da 132ª DP

A Polícia Civil reforçou a importância da participação dos moradores de Arraial do Cabo no envio de informações anônimas que auxiliem no combate à criminalidade na cidade. Denúncias podem ser repassadas pelo telefone do Disque-Denúncia, no número (21) 2253-1177, ou diretamente pelo WhatsApp oficial da 132ª DP, pelo contato (22) 98113-6585, com garantia total de sigilo.



Posicionamento e o outro lado

A Polícia Civil divulgou os dados oficiais da operação coordenada pelo delegado titular Fábio Corsino Freire, mas ainda não forneceu esclarecimentos adicionais sobre a situação prisional individualizada de cada um dos quatro envolvidos nem sobre o paradeiro do foragido do Distrito Federal. A reportagem não conseguiu localizar as defesas técnicas de Fillipe de Carvalho Nakashima Rodrigues, Erick Cardoso Ribeiro Romão Marvila, Ueslem Rodrigues Santos Junior e do adolescente citado até a publicação desta matéria; o espaço permanece inteiramente aberto para manifestações dos envolvidos e de seus representantes legais.