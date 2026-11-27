Alimentação escolar em Arraial do CaboFoto: SECOM
De acordo com a organização, já estão confirmadas delegações e participantes vindos de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e do próprio Rio de Janeiro. A realização é fruto de uma parceria entre o Fórum Nacional dos Conselhos de Alimentação Escolar, a Prefeitura de Arraial do Cabo — por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer — e o Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE).
Troca de experiências e participação de órgãos técnicos
A proposta principal do encontro é fomentar a troca de experiências técnicas e administrativas entre gestores públicos, conselheiros e instituições diretamente ligadas à cadeia de alimentação escolar. Ao longo dos dois dias de atividades, os painéis e debates vão abordar o fortalecimento do controle social, a fiscalização da qualidade nutricional e a transparência na aplicação dos recursos federais destinados à merenda nas redes públicas de ensino.
Além da presidência do fórum nacional e de autoridades municipais, a programação conta com a presença confirmada de representantes da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-Rio), do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) e da Secretaria de Estado de Segurança Alimentar e Nutricional.
A diretora de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Arraial do Cabo, a nutricionista Danielli Sueth — responsável técnica pela execução do PNAE na rede municipal —, destacou a relevância institucional da escolha da cidade para receber o encontro. “Sediar, pela primeira vez, um evento nacional voltado ao PNAE representa um marco para Arraial do Cabo. A iniciativa valoriza a cultura alimentar cabista e estimula o turismo de eventos”, afirmou.
Papel do PNAE e serviço para participantes
Instituído como política pública essencial, o PNAE garante alimentação saudável aos estudantes matriculados em toda a educação básica da rede pública brasileira. Dentro dessa estrutura, os Conselhos de Alimentação Escolar atuam diretamente no acompanhamento da aplicação das verbas, na fiscalização da qualidade dos insumos adquiridos e na verificação do cumprimento rigoroso das regras legais do programa.
O seminário é direcionado especificamente ao público técnico, gestores e conselheiros que atuam no âmbito do PNAE, exigindo inscrição prévia gratuita por meio da plataforma Sympla. Na quinta-feira (3), as atividades acontecem das 14h às 18h, enquanto na sexta-feira (4) a programação segue das 9h às 16h, no Colégio Municipal Francisco Porto de Aguiar, localizado na Avenida da Liberdade, s/nº, na Praia dos Anjos.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Arraial do Cabo e com a organização do Fórum Nacional dos Conselhos de Alimentação Escolar para obter informações adicionais sobre o número total de inscritos esperados e a disponibilidade de vagas remanescentes na plataforma digital, e aguarda retorno oficial; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.
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