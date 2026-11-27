Alimentação escolar em Arraial do Cabo - Foto: SECOM

Alimentação escolar em Arraial do CaboFoto: SECOM

Publicado 27/11/2026 16:31



O município de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, vai sediar pela primeira vez um encontro de alcance nacional dedicado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O evento acontece na próxima quinta-feira (3) e na sexta-feira (4), nas dependências do Colégio Municipal Francisco Porto de Aguiar, situado na Praia dos Anjos, tendo como eixo central o tema “Entre Saberes e Práticas: Caminhos para o Fortalecimento do Controle Social no PNAE”.