Publicado 23/03/2021 00:21 | Atualizado 23/03/2021 09:23

Rio - A Polícia Civil tenta identificar quem são os responsáveis pelo ataque a tiros que deixou três pessoas mortas e outras duas feridas, na noite desta segunda-feira (22), na área de expansão do Parque Madureira, na Zona Norte do Rio. Testemunhas contaram que homens encapuzados efetuaram vários disparos de fuzis de dentro de um veículo. As vítimas jogavam bola em um campo de futebol.

Os mortos foram identificados como Ronie de Carvalho, Igor Nei e Ruan. De acordo com testemunhas, o alvo dos criminosos eram uma pessoa ligada ao tráfico de drogas da comunidade da Palmeirinha, em Honório Gurgel, que está entre as vítimas mortas.

Em nota, a Polícia Militar disse que policiais militares do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram acionados para uma ocorrência na na área de expansão do Parque Madureira, Rua Menezes Brum, em Guadalupe, onde criminosos chegaram atirando contra um grupo que estava em um campo de futebol. Duas pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Uma terceira vitima morreu depois de ter sido socorrida por paramédicos do Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. Ainda segundo a PM, dois baleados foram socorridos por populares deram entrada na emergência da Upa de Rocha Miranda e do Hospital Estadual Carlos Chagas.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. Agentes da DH estiveram no local e ouviram algumas testemunhas. A polícia vai analisar as imagens do circuito de segurança do parque para tentar identificar o veículo usado pelos bandidos.