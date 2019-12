Nada de 'perrengue'

Pegar a estrada é uma das práticas mais comuns nessa época do ano. Infelizmente, também é comum ver carros parados nas vias por problemas mecânicos que poderiam ser evitados. Para que o leitor não tenha essa dor de cabeça em pleno período de festas, O DIA ouviu especialistas e destacou seis dicas que vão manter o carro funcionando na ida e também na volta.

De acordo com o gerente dos Centros Automotivos Porto Seguro, Claudio Cardoso, e Jaime Soares, diretor do Porto Seguro Auto, esse período tem temperaturas mais altas e ocorrem mais chuvas, por isso, verificar as condições dos pneus e limpadores de para-brisa é crucial.

"Andar com os pneus muito gastos é extremamente perigoso, pois além de gerar multas, compromete a aderência à pista. Observe os sulcos do pneu. Dentro deles estão inseridas pequenas elevações na borracha chamadas de TWI que funcionam como marcações de segurança. Se estiverem rente a banda do pneu, ele deve ser trocado. Fique atento às pequenas avarias que podem facilitar rasgos, vazamentos e até desmantelamento da borracha", orienta Claudio.

Em segundo lugar, os especialistas orientam a avaliação do nível de óleo e a condição do composto, conforme a quilometragem do veículo. Se já estiver na época de trocar, certamente será necessário mexer nos filtros. Além disso, a verificação do nível do líquido de arrefecimento é essencial.

Em viagens de fim de ano é comum que o motorista faça longos trajetos ao volante, então é importante ver e ser visto. Por isso, é decisivo checar se a iluminação do carro (faróis, lanternas e setas) está em perfeitas condições. "Imagine falhar lanterna ou farol na estrada, à noite? Ou, mesmo de dia, em caso de chuva, quando o ambiente tende a ficar mais escuro, o farol deve estar aceso. Por isso, e por uma questão de segurança, o motorista tem que estar atento à revisão das luzes dos faróis e lanternas", alerta Jaime.

Apesar de fazer parte do veículo, alguns proprietários esquecem que o estepe existe até precisar dele. Assim como os quatro pneus do carro, o quinto precisa estar calibrado e em boas condições. Aproveite que está olhando a mala e confirme se o triângulo, chave de roda e macaco estão lá.

Todas as dicas anteriores podem ser seguidas pelo proprietário dentro da própria garagem. Mas para fazer viagem 100% tranquila é preciso passar na oficina. Lá, o mecânico vai avaliar a condição de itens como os freios, suspensões e a condição do sistema de ignição. Quando as revisões do carro estão em dia, esse tipo de ida ao mecânico é só para formalidade.