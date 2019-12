Importante também lembrar que você é responsável pelos passageiros que transporta. Por isso, algumas recomendações de segurança são essenciais na hora das festas.

O uso do cinto de segurança por todos os que estão no carro é importante não só para quem usa, mas também para os demais ocupantes. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista que for pego sem o cinto de segurança, ou transportando passageiros sem cinto, arcará com uma infração grave.

Respeite os limites de velocidades e as sinalizações nas vias por onde trafegar.

Se estiver com o carro muito cheio, evite andar no limite de velocidade permitida e arrisque menos em ultrapassagens.

Atente-se aos equipamentos de segurança adequados a cada idade, peso e altura das crianças. O uso de cadeirinhas é obrigatório desde 2008 para os pequeninos com até 7 anos e meio de idade. E não se esqueça de prendê-la com o cinto de segurança.