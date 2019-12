Veja os carros mais buscados na internet em 2019

O ano de 2019 foi bastante conturbado não apenas no Brasil, mas no mundo. Além disso, tivemos vários lançamentos e, de acordo com as buscas no Google de janeiro a dezembro, tivemos alguns modelos que despertaram mais interesse dos internautas no País. A seguir, você confere quais foram eles.

Conforme os dados do Google Trends, a marca mais buscada em 2019 no Brasil foi a BMW, que começou a produzir o sedã da Serie 3 em Araquari (SC) em agosto, inclusive na versão topo de linha 330i, de 258 cv de potência e cuja avaliação mais detalhada a reportagem de iG Carros vai publicar em breve.

Para completar os três primeiros lugares, temos a Fiat em segundo. O lançamento do Argo Trekking foi o que mais motivou o público no Brasil a procurar a marca no Google. E em seguida vem a Ford, que fechou sua fábrica em São Bernardo do Campo (SP), decisão que foi anunciada no final de fevereiro e tirou de linha o hatch compacto Fiesta. Veja na galeria abaixo as marcas e os carros mais buscados em 2019.