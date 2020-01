A Toyota Hilux foi o veículo que menos perdeu valor em 2019

Rio - A Toyota Hilux foi o automóvel que menos perdeu valor de revenda em 2019. De acordo com ranking divulgado pela KBB Brasil, que realizou um estudo sobre os modelos mais e menos depreciados no ano passado, a picape média valorizou 0,55%, o que significa que o modelo além de manter seu preço, passou a valer mais na avaliação.

Em segundo lugar no ranking aparece o Peugeot 3008 com depreciação de 1,49%. O hatch médio da Volkswagen Golf anotou a terceira posição do pódio, com 3,41% de desvalorização. Na quarta colocação um modelo inesperado, o irmão Fox (- 3,65%).

No caminho contrário, entre os automóveis mais desvalorizados aparecem os Ford Focus (-28,13%) e Focus Fastback (-25,99%), além do SUV EcoSport (-20,53%) e da perua Fiat Weekend (-27,80%).

Veja a lista completa:

Menos depreciados:

1. Toyota Hilux: +0,55%

2. Peugeot 3008: -1,49%

3. Volkswagen Golf: -3,41%

4. Volkswagen Fox: -3,65%

5. Toyota Yaris Hatch: -4,08%

6. BMW M5: -4,41%

7. Mercedes-Benz S 560: -4,59%

8. Troller T-4: -4,62%

9. Honda WR-V: -4,70%

10. Peugeot 5008: -5,04%

Mais depreciados:

1. Ford Focus: -28,13%

2. Fiat Weekend: -27,80%

3. Ford Focus Fastback: -25,99%

4. Jaguar XF: -21,94%

5. Renault Sandero: -21,69%

6. Fiat Doblò: -21,23%

7. Citroen C4 Lounge: -20,83%

8. Ford EcoSport: -20,53%

9. Peugeot 2008: -18,74%

10. Chevrolet Cobalt: -18,61%