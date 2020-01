Donos de Fiat e Jeep vão poder pedir McDonald's direto do carro

Rio - Os proprietários de modelos da Fiat e Jeep devem ter menos dor de cabeça quando forem ao Drive-Thru das lanchonetes McDonald's. É isso mesmo, o grupo FCA acaba de fechar uma parceria com rede de fast food que vai possibilitar fazer o pedido direto da central multimídia. A iniciativa faz parte da plataforma de inovação aberta da FCA, que busca entender o relacionamento do consumidor com as outras marcas.



Com a nova funcionalidade, será possível acessar o cardápio, escolher o que deseja comer, pagar e decidir qual será o melhor restaurante para retirar o pedido. Tudo realizado diretamente pelo veículo. A novidade já está em testes e deve ser lançada no segundo semestre.

"O consumidor demanda um relacionamento com outras marchas, além da FCA. Para isso, entendemos a necessidade de identificar esses momentos e se conectar com as marcas preferidas dos consumidores. O desafio é, juntos, desenvolvermos soluções nas quais a complexidade deixa de ser visível ao usuário, dando visibilidade aos benefícios", explica Breno Kamei, Diretor de Portfólio, Pesquisa e Inteligência Competitiva da FCA para a América Latina.

Além do McDonald’s, também faz parte dessa rede de inovação a Visa do Brasil, que tem como objetivo buscar uma nova opção de pagamento diretamente do carro.