Nada de caretice

A lista de carros híbridos e elétricos vendidos no Brasil ainda é acanhada. São poucos os modelos que desfrutam dessa tecnologia e, se considerarmos os valores, em sua maioria, eles estão distantes da realidade de boa parte dos consumidores do país. A realidade começou a mudar no ano passado, com o lançamento do Toyota Corolla Hybrid.

À venda nas concessionárias desde setembro, a 12ª geração do sedã médio japonês trouxe várias mudanças ante a linha anterior, entre elas a nova plataforma TNGA (mesma do Prius e RAV4), o visual bem mais jovem e interior reestilizado, mas a principal mudança o deixou também à frente de todos os seus concorrentes. Isso porque o Corolla Hybrid é o primeiro modelo a combinar a ter motorização flex com o sistema elétrico. E esse foi o pulo do gato do três volumes nipônico.

Tendo dito isso, vamos ao que interessa. Chave presencial no bolso, basta relar a mão na porta para o destravamento. Sentamos no banco de ótimo apoio, revestido em couro e acionamos o botão de partida. Foi assim o início de todos os dias durante uma semana de avaliação da versão Altis híbrida Premium, que custa R$ 134.990.

Nesse período, rodamos por mais de 300 km com o sedã médio híbrido que tem a motorização importada do irmão 'esquisitão' Prius. Trata-se do 1.8 l flex de quatro cilindros, capaz de entregar 101 cv, e dois elétricos, de 78 cv. O trio junto rende até 120 cv de potência combinada. Você deve ter percebido que o cálculo não bate, mas é assim mesmo. Isso acontece porque no processo de combinação de forças, sempre há uma perda de energia.

Pode até parecer pouco, mas na prática, o torque gerado de imediato pelo motor elétrico dá conta do recado e faz o modelo render bem, mesmo com seu peso. O trabalho de mandar a força certa para as rodas traseiras é feito pela transmissão automática de seis velocidades, que lembra um sistema CVT, mas troca as tradicionais polias por um sistema complexo, em que os dois motores elétricos movimentam um sistema de engrenagens planetárias.

Uma das características desse sistema, no entanto, deixa uma lacuna na experiência de direção, já que ele não permite trocas manuais simuladas. Nada grave. Aliás, se considerarmos a proposta de economia do Corolla, você até se acostuma a andar com o pé leve.