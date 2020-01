Fiat anuncia fim do clico de vida do Weekend

Foi bom enquanto durou. Após 23 longos anos de vida, a Fiat encerrou, na última segunda-feira, a história da única perua compacta fabricada atualmente no Brasil, a Weekend. O fim do modelo representa, também a decadência do segmento no país. A unidade que encerrou a vida saiu do Polo Automotivo Fiat, em Betim (MG). A expectativa é que esse espaço na linha de produção possibilite a chegada do SUV derivado da Toro.

O Weekend se diferenciava pelo ótimo espaço interno e porta-malas com espaço considerável para a categoria. Eram 460 litros sem os bancos rebatidos. Ao todo, a Fiat conseguiu vender mais de 530 mil unidades nesses 23 anos de vida do modelo, mas ele é mais um a não resistir ao gosto dos clientes, que não procuram mais pelo segmento. O foco é o SUV.

"A Weekend teve um papel muito importante para a Fiat, liderando o segmento durante quase toda sua trajetória comercial", afirmou Herlander Zola, Diretor do Brand Fiat e Operações Comerciais Brasil. "Para atender ao desejo do cliente brasileiro, está previsto o início da produção de três novos modelos a partir de 2020. Dois deles vão colocar a nossa marca no segmento de SUVs", concluiu o executivo.

RIP Weekend

Diferente dos tempos atuais, em 1997, quando o Palio Weekend foi lançado, ainda era forte no mercado automotivo a tradição de lançar carros derivados de seu produto principal, neste caso, o Palio. Entre os dois, falando tecnicamente, a diferença estava na suspensão traseira, com braços deslocados na perua, que servia para assegurar maior conforto aos passageiros.

Além disso, a alteração colaborava para o melhor comportamento em curvas comparado ao hatch. A necessidade de espaço influenciou também no entre-eixos seis centímetros maior.

O veículo foi lançado em três versões e, antes de completar seis meses de mercado, já assumia a liderança do segmento de peruas do país. Com tanto sucesso, a Fiat resolveu investir em inovações exclusivas para o modelo. Em 1999, a mais impactante para o mercado, o lançamento da versão Adventure, que inaugurava o sub-segmento de carros aventureiros. Seu sucesso foi tão grande que a linha foi estendida para Idea, Doblò e Strada e virou moda, inaugurando a categoria conhecida por "off-road light".

Em 2001, uma nova geração da Weekend chega ao mercado, com design assinado pelo estilista italiano Giorgetto Giugiaro. Seis anos mais tarde, a versão Adventure inova ao ser o primeiro modelo no mundo com tração dianteira a trazer diferencial blocante. O sistema garantia melhora na capacidade de tração e facilitava o acesso a terrenos mais acidentados.

Ainda em 2008, a Fiat apresenta o Palio Weekend Elétrico. O modelo foi desenvolvido em parceria com a hidrelétrica Itaipu Binacional e trazia motor de 15 Kw (20 cv) e torque de 50 Nm (5,1 Kgm). O sistema era alimentado por uma bateria de níquel, instalada no fundo do porta-malas. A autonomia era de 120 km. Em 2012, o ainda palio Weekend ganharia seu último facelift que resistiu até a linha 2020.