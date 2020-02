dobradinha da chevrolet

O Chevrolet Onix manteve a liderança no ranking dos carros mais vendidos do mercado brasileiro em janeiro. Segundo dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o modelo anotou 17.463 unidades nos primeiros 30 dias de 2020. Em segundo lugar apareceu a versão sedã do modelo, o Onix Plus, com 8.722 emplacamentos.

Apesar de garantir a ponta isolada, esse é o resultado mais modesto do hatch desde setembro de 2018, quando o compacto da Chevrolet emplacou 17.981 unidades. Vale destacar que o Onix não troca de posição no ranking desde 2015. A versão Plus teve uma queda menor em relação ao mês de dezembro.

Em terceiro no ranking, o Ford Ka manteve o resultado obtido em 2019, quando garantiu a segunda posição no ranking acumulado de vendas. O compacto anotou 7.344 unidades nos primeiros 30 dias do mês.

A quarta colocação foi do subcompacto Renault Kwid, que segue vendendo bem, principalmente entre seus concorrentes 'diretos' (Fiat Mobi e Volkswagen Up!). Ao todo, 6.739 unidades do modelo foram para as ruas no mês. Lançado em setembro do ano passado, assim como Chevrolet Onix, o Hyundai HB20 ficou apenas com a quinta colocação e 6.555 carros emplacados.

Destaque do top dez de emplacamentos vai para a dupla Gol e Polo da Volkswagen, sexto e sétimo do ranking, respectivamente. Entre os SUVs, apenas o Jeep Renegade aparece com bom mês de vendas. De acordo com ranking dos modelos, foram registrados 4.325 utilitários esportivos.

Mercado fraco

Tradicionalmente um mês fraco de vendas, janeiro de 2020 ficou 3,42% menor do que o anotado no mesmo período de 2019. Se comparado a dezembro, o percentual de emplacamentos de automóveis e comerciais leves é ainda mais negativo: -26,88%. A queda foi pior para os carros de passeio.