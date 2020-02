A imponência das s e t e f e n d a s

O Jeep Compass foi o SUV médio mais emplacado em 2019. Segundo a Fenabrave, o 'sonho de consumo' do segmento vendeu três vezes mais que seus principais concorrentes, Volkswagen Tiguan e Chevrolet Equinox, juntos. Foram 60 mil unidades no acumulado. Mas por que o Compass vende tanto? Até mais que os SUVs compactos.

Para entender, O DIA andou com uma das versões mais completas, a Limited 4x4 Diesel, que custa R$ 181 mil e traz lista de equipamentos recheada. Destaque para os 6 airbags, multimídia de 8,4", park assist, painel com tela de 6", rodas aro 19 e faróis de xenon com DLR.

Foram 600 km para desvendar o segredo. O porte chama atenção antes mesmo de entrar no carro. São 4,41 m de comprimento, com 2,63 m de entre-eixos e 410 l de porta-malas, ótima medida para modelo do segmento. Por dentro, as dimensões chamam atenção. Há espaço para cinco pessoas sem sufoco.

Sobre a visão de fora para dentro, além do aspecto imponência, o irmão maior do Renegade, na versão Limited, entrega elementos de requinte. Há frisos cromados por toda extensão inferior dos vidros e as rodas aro 19" diamantadas saltam aos olhos.

Ao volante, o trânsito é visto de cima, mas sem deixar a condução desconfortável. Colaboram para esse aspecto o banco com ajustes elétricos do motorista e o volante com ajustes de profundidade e altura. Juntos, permitem qualquer um se adaptar rapidamente.

Chave no bolso e damos a partida no botão start. O despertar do motor Turbodiesel 2.0 de 170 cv parece manso de dentro da cabine. Resultado do ótimo isolamento acústico do modelo, que reduz com perfeição os ruídos externos.

Apesar do silêncio na cabine, o barulho do quatro cilindros fora ressoa e a força chama atenção. O modelo é esperto em todas as situações, com vantagem de ter altura em relação ao solo para não deixar o motorista na mão em terrenos adversos. A transmissão automática de nove velocidades, com a primeira e reduzida 4WD Low, ajuda. O sistema tem transição linear de potência, o que reduz o risco de trancos.

A direção elétrica é leve, sem deixar o grandalhão 'dormente' na condução. Embora tenha ajuste mais firme e rodas grandes para um 4x4, quando comparado aos 4x2, o conjunto de suspensão com braços independentes nos dois eixos do Compass Limited não faz feio. Destaque para a ótima absorção das imperfeições do solo e a baixíssima rolagem da carroceria em curvas.

Se considerarmos as subidas e descidas ao extremo características da Região Serrana do Rio, o modelo apresentou consumo animador. Conforme o computador de bordo, a média anotada sempre com ar-condicionado ligado foi de 11 km/l.