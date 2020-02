Saiba quais são os dez carros mais roubados durante o Carnaval

Rio - O Carnaval já começou e com ele também se intensificam as ações de criminosos para furtar pertences dos foliões distraídos. Mas se você vai curtir a festa nas ruas, não é só com carteiras e celulares que deve se preocupar. Segundo dados da Ituran, empresa especializada no rastreamento de veículos, o automóvel é um dos alvos procurados pelos bandidos nessa época do ano.

De acordo com a rastreadora, os donos do Fiat Palio precisam ter ainda mais cuidado, já que o modelo foi o roubado pelos bandidos, com 20% das ocorrências registradas. Em segundo e terceiro lugar, outros três hatches compactos aparecem com alto índice de procura: Ford Ka (16%), Hyundai HB20 (13%) e o Volkswagen Fox (11%).

Mas não são só os compactos, a lista também traz um alerta para os proprietários de picapes e utilitários, já que a Fiat Strada foi levada pelos criminosos em 9% dos casos e a Fiat Fiorino em 7%).



Veículos com a coloração prata são os mais visados (30,1%), seguidos pelos pretos (24,2%) e brancos (22,07%). As ações acontecem, principalmente, nos bairros de São Mateus (17%), Taboão da Serra (13%) e Itaim Paulista (13%).

Veja a lista completa abaixo:



1 - Fiat Palio - 20%

2 - Ford Ka - 16%

3 - Hyundai HB20 - 13%

4 - VW Fox - 11%

5 - VW Gol - 11%

6 - Fiat Strada - 9%

7 - Fiat Uno - 7%

8 - Fiat Grand Siena - 7%

9 - Fiat Fiorino - 4%

10 - VW Golf - 4%



Com informações do Portal iG