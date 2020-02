Novo Golf GTI tem motor 2.0 de 245 cv e câmbio manual

Rio - A Volkswagen acaba de revelar mais três versões do Novo Golf: GTI, GTE e GTD. As configurações aparecem pouco tempo antes do Salão de Genebra, na Suíça. O evento, que começa no dia 05 de março, deve ser o primeiro contato das variações com o público direto. As vendas da oitava geração na Europa, no entanto, já estão abertas desde o fim do ano passado.

Volkswagen lança versões GTI, GTE e GTD - Divulgação

Popular pelo apelo esportivo, a versão GTI está mais apimentada na nova geração. De acordo com o anuncio, o 2.0 TSI da variante passou por melhorias e passa a entregar 245 cv, contra os 230 da linha anterior. O torque atinge os 37 kgfm, ante os 35,7 kgfm do modelo 2019.

A velocidade máxima deve ser mantida em 238 km/h, como acontece na linha anterior, mas o 0 a 100 promete ser menor. A versão vem equipada de série com câmbio manual de seis marchas, mas pode há opção automática de sete velocidades, com dupla embreagem DSG.

No quesito visual, o modelo muda mais na dianteira. A porção agora adota um conjunto de iluminação mais marcante, com filetes de LED dos faróis extrapolando o limite da peça em direção à logo da marca, posicionada no centro da grade. No GTI a porção traz, ainda, o tradicional detalhe vermelho do conjunto óptico. O para-choque destoa ainda mais da linha antiga ao trazer os faróis de neblina em cinco luzes de LED, com formato de colmeia.

O GTE, versão híbrida plug-in do hatch médio, troca os detalhes vermelhos por azuis. Também é visível a entrada lateral para o carregamento e a troca do escape duplo, para o simples. Sob o capô, o híbrido traz motor 1.4 turbo de 150 cv de potência associado a uma unidade elétrica de 112 cv, proporcionando a potência combinada de 242 cv.

Assim como o 0 a 100 km/h da versão GTI, também não foi revelada a autonomia de rodagem das baterias usadas na versão híbrida. A marca se limitou a antecipar que o modelo poderá percorrer 60 km apenas com o motor elétrico.

Por último e menos importante, já que não há nenhuma chance de vir para o Brasil, a versão a diesel GTD mantém o motor 2.0 diesel de 200 cv de potência da linha passada, com impressionantes 40 kgfm de torque. De acordo com a Volkswagen, o modelo traz uma nova tecnologia de redução de poluentes que o coloca à frente da linha anterior nesse quesito.

Futuro no Brasil

Com baixo apelo no mercado nacional, o segmento dos hatchs médios perdeu força nos últimos anos, o que deve reduzir as chances da marca alemã trazer outras versões do Golf, além da GTE, de sétima geração, oferecida por aqui desde o ano passado. Por ora, nada de GTI. Mas não custa sonhar.