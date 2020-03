Descontinuado em 2018, o Fiat 500 voltará a ser comercializado no Brasil em sua variante elétrica, a 500e, no segundo semestre do ano. O modelo será o primeiro passo da marca rumo a eletrificação no país. Em sua terceira geração, ele chega equipado com motor de 118 cv e kit de baterias para rodar 320 km sem recarga.

A novidade dessa geração, em relação ao modelo vendido por aqui, está no design que chama mais a atenção pelo novo conjunto óptico. Os faróis dianteiros foram 'cortados' ao meio, com os DLRs — ainda arredondado para manter o formato circular — entalhados na extremidades do capô. Os projetores de LED para posição alta e baixa ficam em baixo, posicionados na parte superior do para-choque.

A porção dianteira também muda o troca o emblema da Fiat, instalada no centro da grade, por um elemento cromado na inscrição '500'. Os vincos do capô e a tomada de ar do para-choque estão diferentes.

Do lado, a versão elétrica agrega um friso cromado que vai do para-lamas até a coluna 'C' e rodas de liga leve maiores. Atrás, são novos: para-choque, lanternas e tampa do porta-malas, que agrega espécie de spoiler acima da placa.

Segundo a Fiat, o 'pequenino' ganhou medidas extras que podem garantir mais conforto aos ocupantes. Comprimento e largura passaram a ter 3,60 m e 1,68 m, respectivamente. Um ganho de 6 cm para cada dimensão.

No entre-eixos, o ganho foi menor: apenas 2 cm, resultando em 2,32 m. O porta-malas continua sendo compacto (40 l).

NOVO DESENHO DE PAINEL

Por dentro, o 500e recebeu novo desenho de painel e console. O interior também foi modernizado com a adoção de duas telas. Uma para o painel de instrumentos e a outra para a central multimídia, que tem 10,25 polegadas e usa o novo sistema Uconnect 5.

A nova versão do sistema tem funções como o My Remote, que permite ao proprietário (via smartphone) verificar o nível de carga da bateria, agendar o carregamento do veículo, encontrar a localização exata do carro, trancar e destrancar as portas, além de acender e apagar as luzes.

Sob o capô, traz um motor elétrico com potência de 87 kW (118 cv), que gera velocidade máxima de 150 km/h (limitada). A aceleração de 0 a 100 km/h em 9 s e 0 a 50 km/h em 3,1 s. O tempo é cerca de 2 segundos mais rápido quando comparado ao modelo a combustão vendido por aqui em 2018, que usava motor 1.4 aspirado de 88 cv.