A autonomia do modelo por carga o permite rodar até 320 km. O sistema pode ser recarregado por meio de carga rápida em até seis horas. Com 80% sendo atingido em apenas 35 minutos. De acordo com a marca italiana, cinco minutos de carga permitem rodar por 50 km.

A lista se sistemas de segurança que o modelo traz é grande e conta com controles de tração, estabilidade, assistente de partida em rampa, controle inteligente de cruzeiro adaptativo (iACC), que funciona freando ou acelerando o modelo em resposta a qualquer obstáculo: carros, ciclistas, pedestres. Assistente de permanência em faixa, leitor de placas, sensor de fadiga e alerta de pontos cegos.

Por não ter atrito de peças como acontece nos motores a combustão, os conjuntos elétricos costumam ser silenciosos, o que aumenta o risco de acidentes com pedestres desatentos. Para amenizar esse problema, o modelo tem na sua lista de itens de segurança o Sistema de Alerta Acústico de Veículo (AVAS), um aviso acústico para pedestres obrigatório em velocidades de até 20 km/h, que emite o som escolhido pelo fabricante. No caso do 500e, a música de alerta será Amarcord, de Nino Rota.