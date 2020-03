Economize combustível andando

Com o preço alto do litro da gasolina no Rio, beirando em alguns postos os R$ 5,50, o consumo de combustível pode influenciar muito nas despesas de quem possui carro. A evolução dos motores cada vez menores e mais potentes e a implementação de sistema start-stop em versões mais atuais ajudam, mas o modo de dirigir evita a queda rápida do ponteiro de combustível.

Segundo especialistas do Centro de Experimentação Viária (Cesvi), uma das principais dicas é a calibração regular de pneus, pelo menos uma vez a cada 15 dias. Seguir a pressão sugerida pelo fabricante evita o maior arrasto do carro no asfalto que prejudica o desenvolvimento de velocidade. Isso sem contar que o mau costume impacta no desgaste acelerado e desigual da banda de rodagem.

Pode parecer estranho, mas muitos motoristas não fazem trocas de marchas na faixa de giro correta, o que eleva o consumo. Existe marcha correta para cada velocidade.

O hábito de deixar o carro em ponto morto em ladeiras e serras faz o ponteiro descer, explica o Gilberto Pose, especialista em combustíveis da Raízen, licenciada da Shell. "Hoje, a maioria dos carros possui injeção eletrônica, que controla automaticamente a quantidade de combustível. Ou seja, em descidas, a injeção eletrônica percebe que não a necessidade de gasolina ou etanol para rodar, e reduz o consumo", explica.

"Além de não influenciar no consumo, o grande perigo da banguela é que o motorista não tem controle do veículo, principalmente caso imprevisto aconteça, como passar em um buraco, o que pode causar acidente". Nas subidas, a dica é pisar no início para evitar aceleração maior no meio da elevação.