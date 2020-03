Melhor andar com ar ligado do que de janela aberta

É normal desligar o ar-condicionado para reduzir o gasto de combustível. O aparelho aumenta em até 10% o consumo. Mas há circunstâncias, como em altas velocidades, em que o ar ligado é melhor do que ficar com janelas abertas. "Em alta velocidade, dirigir com as janelas abertas pode aumentar o consumo do veículo em até 10%. O ar que entra gera maior resistência aerodinâmica. O carro gasta mais para vencer a barreira", diz.

Verificar a qualidade de sistemas como os do catalisador, escapamento, velas e cabos de ignição, e arrefecimento também é importante para o funcionamento correto e sem desperdício.

No caso do arrefecimento, segundo o especialista em elétrica automotiva, Carlos Donizete, o sistema possui válvula chamada "termostática", que, em caso de defeito, pode travar na posição aberta, liberando a total passagem do fluido de arrefecimento para o radiador, fazendo o motor trabalhar em temperatura muito baixa. "O sistema de injeção costuma entender que o motor precisa ser aquecido e queima mais combustível para elevar a temperatura", explica.