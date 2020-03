Novo Elantra tem visual para lá de 'excêntrico'

O visual polêmico da nova geração da linha HB20 parece ter sido exportado para outros modelos da Hyundai pelo mundo. Isso porque, ontem, a marca divulgou a nova geração do Elantra e o modelo traz design para lá de 'excêntrico'. As linhas seguem a nova filosofia visual da marca sul-coreana.

Na dianteira, o Elantra de sétima geração consegue ser mais ousado que os compactos vendidos por aqui ao trazer uma grade gigante, faróis com formato irregular e capô com vincos bem marcados. A lateral é mais sóbria e conta apenas com uma marcação na lataria, que começa no para-lamas dianteiro e vai até o fim da porta traseira — mesmo design visto na linha HB20S.

Modelo passa a ter 2,72 m de entre-eixos - Divulgação

Atrás, o sedã médio consegue extrapolar ainda mais ao trazer lanternas interligadas por uma barra, de LED, que invade a tampa do porta-malas. A iluminação lembra um 'T' e acompanha a tendência de modelos com esse tipo de iluminação. A linha inclinada da coluna "C" deixa o sedã médio com uma pegada de cupê.

Interior chama atenção pelo nível de acabamento e tecnologia embarcada com painel e central multimídia integrados - Divulgação

Se por fora ele chama atenção pelo design ousado, por dentro o modelo se destaca pelo nível de sofisticação. A começar pelo painel de instrumentos digital e a central multimídia de 10,2 polegadas, que ficam instalados lado a lado.

As saídas de ar-condicionado tem acabamento em aço escovado e ficam camufladas no painel, como acontece com o Volkswagen Passat. Já o console central, acomoda câmbio e seletores, como freio de estacionamento e controle de estabilidade. Há ainda um sistema de iluminação ambiente em LED com 64 tons.

Entre as tecnologias previstas, o modelo chega com sistema de frenagem autônoma de emergência, start-stop, assistente de troca e permanência em faixa, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, farol alto automático e sensor de fadiga.

Completa a lista de tecnologias embarcadas do modelo o sistema Blue Link, que possibilita ao motorista ligar, abrir, trancar ou até regular o ar-condicionado por um smartphone ou comandos de voz através da chave presencial.

Tamanho

Em relação a geração passada, o Elantra esticou 5,5 cm no comprimento (4,67 m) e 2 cm no entre-eixos (2,72 m). Os outros 3,5 cm foram para as balanças dianteiras e traseiras. Com essas medidas, o sul-coreano fica maior que o Toyota Corolla (4,63 m), mas ainda perde para o Volkswagen Jetta em 3 cm.

Motorização

Sob o capô, o modelo tem o 2.0, de quatro cilindros, que rende até 149 cv e 18 kgfm de torque. Nessa motorização, ele vai acoplado a um câmbio automático, do tipo CVT, com tração dianteira. Há ainda uma versão híbrida, com dois motores: 1.6 TGDI e um motor elétrico. Juntos, eles entregam 141 cv e 26,5 kgfm de torque máximo, ligado à caixa automatizada de seis marchas, com dupla embreagem. De acordo com a Hyundai, a versão híbrida rende até 21,3 km/l com gasolina.