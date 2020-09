Yamaha lança a nova MT-03 no Brasil

Demorou, mas chegou. Devido à pandemia do novo coronavírus, a Yamaha precisou adiar o lançamento da segunda geração da MT-03 no Brasil. Porém, a espera será recompensada. A naked desembarca agora na segunda quinzena de setembro com visual renovado, acompanhando a evolução das 'irmãs' MT-09 e MT-07. O design é arrojado, com o conjunto de farol e luzes de direção dando um toque futurista ao modelo. O painel também foi redesenhado. Agora passa a ser totalmente digital e, melhor de tudo, com caracteres grandes para facilitar a visualização. Nele, são fornecidas informações do nível de combustível, indicador de marcha e hodômetro total e parcial, além de relógio, da necessidade de realizar a troca de óleo do motor, entre outros.

O motor da MT-03 é um bicilíndrico em linha de 321 cilindradas, com arrefecimento líquido e alimentação por injeção eletrônica. No total, a unidade entrega potência máxima de 42,01 cv a 10.750 rpm e torque de 3,02 Kgfm a 9 mil rpm. Já a suspensão passa a adotar amortecedores invertidos do tipo USD (Up Side Down), que garante mais estabilidade. O preço sugerido é de R$ 25.490 e a naked estará disponível nas cores azul, preta e cinza fosca.

Chevolet já vende Trailblazer 2021

A linha 2021 do Chevrolet Trailblazer já está nas concessionárias. Há visual repaginado e mais equipamentos de série, como o novo sistema Wi-Fi com conexão para até sete dispositivos e sistema de frenagem autônoma de emergência, que freia o SUV automaticamente ao identificar situação de risco envolvendo um veículo à frente ou pedestres. O motor turbodiesel 2.8 l ganhou nova turbina e atualização do software da central eletrônica — são 200 cv de potência e 51 kgfm de torque.

Hyundai Tucson: estreia mundial, mas não no Brasil

A Hyundai anuncia o lançamento mundial do novo Tucson para 15 de setembro. A quarta geração do carro, contudo, não estará no Brasil tão cedo. É que, no mercado brasileiro, o SUV, fabricado em Anápolis, em Goiás, permanecerá desatualizado, convivendo com o 'irmão' ix-35.

Furgões Citroën Jumpy e Peugeot Expert ganham versão Vitré

O Grupo PSA Peugeot Citroën lança simultaneamente a versão Vitré dos furgões Jumpy e Expert. Ambos têm capacidade de carga para até 1.500 quilos e motor 1.6 BlueHDI turbodiesel, que trabalha com câmbio manual de seis marchas. O Citroën Jumpy e o Peugeot Expert custam R$ 138.290.

