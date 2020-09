Peugeot lança novo 208 no Brasil a partir de R$ 74.990

Novo Peugeot 208: desenho arrojado e boa lista de equipamentos para brigar no segmento de hatches compactos - Divulgação

A Peugeot estreia o novo 208 no Brasil. O hatch da marca francesa começa a ser oferecido no mercado brasileiro a partir de R$ 74.990. Agora importado da Argentina, o modelo chega em quatro versões, todas equipadas com o mesmo motor 1.6 flex de até 118 cv e o câmbio automático de seis marchas.

Com 4,05 metros de comprimento, 1,73 m de largura e entre-eixos de 2,53 m, a segunda geração do 208 é mais longa, larga e baixa do que a antecessora. E para disputar com pé de igualdade no concorrido mercado dos hatchs, versões mais equipadas,

A versão de entrada é a Active, que traz em sua lista de equipamentos airbags laterais, controlador automático de velocidade de cruzeiro, volante multifuncional, vidros e travas elétricas, central multimídia com tela de 7 polegadas e espelhamento Android Auto e Apple CarPlay, rodas de liga leve aro 16 e luzes diurnas de LEDs, entre outros itens.

Visual traseiro da nova geração do 208 tem personalidade - Divulgação A grade central e as luzes de direção dão aspecto mais robusto - Divulgação

Detalhe frontal do novo Peugeot 208 - Divulgação Na traseira, lanternas com luzes na vertical fornecem impacto ao visual - Divulgação



Volante com base achatada leva esportividade ao design interno - Divulgação A interatividade está presente no novo Peugeot 208 - Divulgação

A versão seguinte é a Active Pack, que traz o mesmo pacote da configuração anterior, mais o teto solar panorâmico, ar-condicionado automático digital e a câmera de ré.

Já a versão Allure é a primeira com o painel digital configurável i-Cockpit 3D e adiciona ainda bancos com forração em Alcantara, carregador de celular por indução, roda de 16 polegadas com acabamento diamantado, chave presencial e volante com forração em couro. Veja mais detalhes no vídeo abaixo.

A topo de linha do novo 208 flex é a Griffe. Além de trazer as rodas diamantadas, ganha ainda capas dos retrovisores e aerofólio com pintura na cor preta, além de itens como sensor de chuva e acendimento automático dos faróis, que têm luzes de LEDs.

Outro destaque desta versão é o pacote tecnológico, com câmera traseira de 180 graus, alerta e correção de saída de faixa, alerta de colisão e frenagem automática de emergência, detector de fadiga, assistente de farol alto, reconhecimento de placas de velocidade e sensor de estacionamento traseiro.

PREÇOS DAS VERSÕES



Peugeot 208 Active: R$ 74.990

Peugeot 208 Active Pack: R$ 82.490

Peugeot 208 Allure: R$ 89.490

Peugeot 208 Griffe: R$ 94.990