Hyundai revela carrinho de rolimã pra Europa

Um dos produtos mais recentes da Hyundai para o mercado europeu não tem motor. E é feito praticamente todo de madeira. Trata-se do Soapbox, um carrinho de rolimã projetado pela equipe do Hyundai Motor Europe Technical Center, na Alemanha.

Com um metro de largura e 1,76 m de comprimento, o Soapbox abriga um ocupante e pode ser carregado no compartimento de bagagens de um carro de passeio. Segundo a Hyundai, a ideia do carrinho, um projeto simples e acessível, foi pra matar o tédio durante o isolamento do novo coronavírus.

Não por acaso, o modelinho foi produzido com materiais que podem ser encontrados em lojas de construção. As rodas, por exemplo, são as mesmas usadas em carrinhos de mão.

O desenho do Soapbox tem linhas inspiradas no conceito elétrico 45, mostrado em 2019 no Salão de Frankfurt, na Alemanha. Além de um guia impresso com todas as instruções, a marca disponibilizou ainda um vídeo com algumas orientações de montagem. É só encomendar...