Estudante cria seu próprio Batmóvel

Quem nunca sonhou em ter um Batmóvel de verdade? Não pra rodar por Gotham City, é claro. Mas pra poder sair da batgaragem e circular pela sua própria cidade, tirando aquela onda por ruas e avenidas, chamando atenção de todos. Pois foi o que resolveu fazer o vietnamita Nguyen Dac Chung.

Estudante de arquitetura e morador de Hanói, Dac Chung tem 23 anos e decidiu transformar o sonho em realidade...sobre quatro rodas. E ele desenvolveu o Batmóvel do zero. A ideia do projeto foi há três anos, mas o jovem vietnamita iniciou a produção do heroico modelo há dez meses. O carro é inspirado no Tumbler, criado pelo personagem Lucius Fox, interpretado por Morgan Freeman, na versão dirigida por Christopher Nolan, em 2008.



Com 3,6 metros de comprimento e 2,3 metros de largura, o Batmóvel foi primeiramente modelado em 3D. Foram usadas peças importadas dos Estados Unidos e Coreia do Sul. De acordo com Dac Chung, os gastos ficaram em nada menos que US$ 23 mil — cerca de R$ 123 mil —, tirados do próprio bolso.

O projeto, no entanto, valeu cada centavo investido. O Batmóvel de Dac Chung tem construção esmerada. As portas são no estilo 'asa de gaivota' e a traseira incorpora a turbina de um jato. Ou seja, detalhes que garantem personalidade ao modelo. Por dentro, dois lugares e volante que remete ao próprio Batman. Os bancos são esportivos do tipo concha.

Segundo Dac Chung, o Batmóvel é equipado com motor quatro cilindros de 400 cilindradas e corrente contínua. Conforme o próprio projetista, o modelo pode atingir velocidade máxima de 100 km/h. O sistema de suspensão tem quatro amortecedores na frente e dois na traseira.