BMW confirma a chegada da R 1250 RT ao Brasil

Os fãs das motocicletas touring terão motivos para comemorar. Mas vão precisar também aguardar até o fim de 2020. A BMW do Brasil confirmou que a R 1250 RT estará nas concessionárias Motorrad até o último trimestre deste ano. Na bagagem, tecnologia, diversão e amplo pacote de equipamentos de série.

O motor boxer de dois cilindros e 1.254 cm³ traz comando de válvulas variável e é capaz de entregar 136 cv de potência a 7.750 rpm e com 14,5 kgfm de torque a 6.250 rpm. A mecânica conta com controle dinâmico de tração, freio com assistência eletrônica e assistente de partida em rampa.

Segundo a BMW, a suspensão Dynamic ESA é habilitada a se adaptar aos mais diversos tipos de terrenos, melhorando a versatilidade da touring. A BMW ainda não confirmou preços e pacotes de equipamentos da motocicleta fabricada em Berlim, na Alemanha. Também não foi revelada a data do lançamento.