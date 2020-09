Volkswagen anuncia a produção do Taos, novo SUV da marca

Fim do mistério. A Volkswagen acaba de anunciar o nome do seu próximo veículo. É o Taos, fruto do Projeto Tarek. O SUV será produzido no Centro Industrial de General Pacheco, em Buenos Aires, na Argentina. A apresentação do modelo já está agendada e acontecerá, dia 13 de outubro, em uma World Première, via streaming, para os mercados da América do Sul e América do Norte. A Volkswagen, contudo, ainda não revela muitos detalhes do Taos. A marca somente anuncia que o modelo "será caracterizado por altos níveis de segurança, tecnologia e conforto, bem como um design moderno e motores e transmissões de última geração".

Apesar das poucas informações fornecidas pela VW, especula-se que o Taos adote inicialmente uma única motorização — a unidade 1.4 TSI de 150 cv de potência máxima e torque de 25,5 kgfm. O câmbio deverá ser uma caixa automática de seis marchas.

O Taos será montado sobre a plataforma MQB — é a mesma do Golf e Jetta, entre outros. No Brasil, o futuro SUV ficará posicionado entre o T-Cross e o Tiguan na linha de modelos da VW. O preço? Entre R$ 130 mil e R$ 160 mil.

Honda WR-V 2021 chega às concessionária em outubro

A Honda estreia o WR-V 2021. A novidade chega em outubro às concessionárias da marca. Com visual repaginado, o modelo agora tem nova versão de entrada — a LX, com preço a partir de R$ 83,4 mil. Além dela, o carro ainda conta com as opções EX (R$ 90,3 mil) e EXL (R$ 94,7 mil). Todas as configurações incorporam controles eletrônicos de tração e de estabilidade, e assistente de partida em rampas, itens antes indisponíveis no WR-V.

Onix Plus Midnight terá estreia global no Brasil

Detalhe do Chevrolet Onix Plus Midnight, que terá estreia global aqui no Brasil. Já presente na S10 e no Equinox, a série especial tem visual e acabamento na cor preta. "É a série mais eclética da Chevrolet, sempre imprime personalidade. Pela primeira vez, o conceito será visto no Onix Plus", avisa Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de Produto da GM América do Sul.

JAC Motors começa a vender a picape elétrica IEV 330

A JAC Motors anuncia a chegada da picape elétrica IEV 330 P. Modelo desembarca em uma única versão — a R$ 289,9 mil — e usa baterias de fosfato de ferro-lítio. Motor elétrico entrega 150 cv de potência e torque de 33,7 kgfm. Autonomia é de 320 quilômetros.

Yamaha lança versões do NMax 160 inspiradas em 'Star Wars'

A Yamaha lança duas novas versões do scooter NMax 160. E ambas são inspiradas na tradicional franquia 'Star Wars'. O modelo está disponível nas opções Aliança Rebelde e Império Galáctico. Limitada a 340 unidades cada, a série especial tem preço de R$ 14.390. Destaque fica por conta dos grafismos exclusivos.

Nissan confirma nova geração do GT-R, o eterno 'Godzilla'

A Nissan prepara nova geração do GT-R. A informação foi dada por Ivan Espinosa, vice-presidente sênior de planejamento de produto global, ao site Cars Guide. O 'Godzilla', contudo, só deverá ficar pronto em 2023.