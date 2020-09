JAC Motors estreia primeira picape totalmente elétrica no Brasil

A JAC inicia oficialmente as vendas da primeira picape média exclusivamente elétrica aqui no Brasil. É a iEV 330P, modelo que estreia com preço de R$ 289,9 mil. O veículo teve 25 unidades vendidas na pré-venda, com as primeiras entregas programadas para janeiro de 2021.

Com 5,615 m de comprimento, a iEV 330P é quase 30 cm mais longa do que modelos como Chevrolet S10 e Ford Ranger, resultado da adoção de uma caçamba com dimensões mais próximas da utilizada nos utilitários de cabine simples. Tal configuração permite levar até 800 quilos de carga.

Equipada com um conjunto de baterias de ferro-lítio, com capacidade máxima de 67,2 kWh, a iEV 330P usa um motor com 150 cv de potência e torque de 33,7 kgfm. Os números são próximos ao dos valores máximos do motor 2.0 diesel da Volkswagen Amarok S. A autonomia da picape é de até 320 quilômetros com uma carga de bateria.



Fotos Divulgação

A picape da JAC está equipada com um sistema de freios regenerativos, que aproveita as desacelerações para recarregar as baterias. De acordo com a JAC Motors, a carga lenta das baterias (de 20% a 100%) leva oito horas, tempo que cai para 1h30 com o uso de um carregador rápido de 40W.

A lista de equipamentos inclui central multimídia com tela de sete polegadas, câmera de ré, volante multifuncional, ar-condicionado, vidros dianteiros e traseiros elétricos e faróis e lanternas de neblina, entre outros itens para o conforto e a segurança.

Caminhão elétrico

JAC iEV 1200T chega com autonomia de 200 quilômetros e capacidade de carga de 7,5 toneladas - Divulgação

Além da picape, a JAC anunciou também o início oficial das vendas do caminhão leve iEV 1200T. Com capacidade de 7,5 toneladas de PBT, traz baterias de 97 kWh que garantem uma autonomia de até 200 quilômetros. Já o motor elétrico desenvolve 177 cv de potência e permite ao veículo atingir os 90 km/h.

Segundo a JAC, além das 25 unidades da iEV 330P, desde abril já foram comercializadas 100 unidades do caminhão. Os primeiros 50 exemplares serão entregues até o final do ano, com o restante chegando aos compradores até fevereiro de 2021.