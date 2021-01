Por IG - Carros

A Aprilia revelou a linha 2021 da super-motocicleta RSV4 para o mercado europeu, onde será vendida nas versões Standard e Factory. Os modelos ganham atualizações de mecânica e estilo, que devem estar disponíveis ao público ainda no primeiro trimestre deste ano.



A marca Aprilia é vendida no Brasil pela Piaggio, que não confirma a chegada da RSV4 para o Brasil. Atualmente, os únicos modelos da fabricante italiana disponíveis por aqui são os scooters SR 150 e Carbon 150.

A RSV4 ganha um novo rosto, contando com faróis em LED triplos com luzes de condução diurna. A iluminação acompanha o direcionamento do piloto, projetando luzes mais fortes no sentido do guidão – um recurso chamado “cornering lights”.

O tanque de combustível também ganhou novo design, que segundo a fabricante, permite uma posição de condução mais confortável para o piloto. Outros componentes, como chassi e braço oscilante, foram desenvolvidos com base na tecnologia utilizada pela Aprilia no MotoGP.

Os modelos Standard e Factory contam com o mesmo motor: uma unidade V4 1,099cc que já atende às novas normas de emissão de gases poluentes estipuladas pela União Europeia. O conjunto pode entregar 214 cv de potência.

Na parte eletrônica, a Aprilia instalou um novo seletor de modos de condução, sendo que seis são voltados para a condução urbana e outros três para as pistas de corrida. O modelo traz controle de estabilidade e tração, freios ABS e painel de instrumentos com tela digital.

Os dois modelos são estruturalmente iguais, porém a versão Factory contará com freios esportivos desenvolvidos pela Brembo, rodas forjadas em alumínio e suspensão especial calibrada para a pista. A versão também terá duas cores extras no catálogo: Preto Aprilia e Vermelho Lava.