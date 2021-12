1- Chevrolet Corsa: A partir da segunda geração do hatch compacto, lançada no Brasil em março de 2002, o modelo fica isento de IPVA em São Paulo e no resto do Brasil, já que completará 20 anos. O carro foi um dos melhores que a GM já lançou no país, conseguindo reunir estilo, economia e bom desempenho nas versões 1.4 e 1.8