Conheça o Fusca como você nunca viu antes; fotos!

O Fusca por si só já atrai olhares curiosos, agora imagine um convertido em motorhome. É o Super Bugger que, simplesmente, é um Fusca com as comodidades de oferecer aos passageiros várias pernoites para alguns adultos, desde que não sejam exigentes.

O Super Bugger existe desde o início dos anos 1970, e talvez seja uma das conversões mais peculiares feitas para os Volkswagens clássicos.

A americana RQR fez nos anos 70 a versão Camper do besouro, um mini motorhome feito de alumínio e por dentro fibra de vidro para o acabamento dos moldes do armário, pia, fogão e geladeira feitos sob medida. O Minihome ainda vinha equipado com duas camas: solteiro e casal.

O Super Bugger original foi vendido por US$ 6.000 (R$ 30.960 em conversão direta) e acredita-se que apenas cerca de 1.000 unidades foram produzidas. Desses, alguns ainda sobrevivem até hoje.

A ideia do Super Bugger era muito simples, mas paradoxalmente difícil de colocar em prática: como transformar um carro pequeno em um motorhome sem que ele perca sua funcionalidade como motorista diário?O Super Bugger vermelho das fotos e vídeo são de propriedade dos estadunidenses Bill Furlong e sua Sandra Paeseler que o herdou de seus pai e junto faz costantes viagens e participa de reuniões de Fusca e motorhomes.

O casal conta que o modelo passou por um projeto de restauração que levou cerca de 10 anos que custou a Sandra, mais de US$ 40.000, ou o equivalente a mais de R$ 200.000.

Relatar erro