Vítima identificou o suspeito quase um mês depois de tentativa de assalto com faca - Foto: Divulgação

Vítima identificou o suspeito quase um mês depois de tentativa de assalto com facaFoto: Divulgação

Publicado 03/09/2026 17:21

Barra do Piraí - Um homem foi reconhecido como suspeito de tentar roubar um taxista no mês passado, em Um homem foi reconhecido como suspeito de tentar roubar um taxista no mês passado, em Barra do Piraí . A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (2), na Rua Barão do Rio Bonito, no bairro Santana, após a Polícia Militar ser acionada inicialmente para verificar uma denúncia de agressão. Segundo a PM, o solicitante informou aos policiais que o suspeito teria tentado assaltar seu pai, que trabalha como taxista, utilizando uma faca. O caso teria ocorrido cerca de um mês antes.

As partes foram encaminhadas para a 88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí). Na delegacia, o solicitante entrou em contato com o pai, que compareceu à unidade policial e reconheceu o homem como sendo o indivíduo que teria tentado praticar o roubo.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima não havia registrado a ocorrência no momento em que o fato aconteceu. O suspeito foi enquadrado no artigo 157 do Código Penal, referente ao crime de roubo, prestou depoimento e foi liberado pela autoridade policial. Não foi possível contato com a defesa do suspeito.

Após o atendimento da ocorrência, a equipe da PM retornou ao patrulhamento pelo setor.