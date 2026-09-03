Vítima identificou o suspeito quase um mês depois de tentativa de assalto com facaFoto: Divulgação

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Luan Campos
Barra do Piraí - Um homem foi reconhecido como suspeito de tentar roubar um taxista no mês passado, em Barra do Piraí. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (2), na Rua Barão do Rio Bonito, no bairro Santana, após a Polícia Militar ser acionada inicialmente para verificar uma denúncia de agressão. Segundo a PM, o solicitante informou aos policiais que o suspeito teria tentado assaltar seu pai, que trabalha como taxista, utilizando uma faca. O caso teria ocorrido cerca de um mês antes.
As partes foram encaminhadas para a 88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí). Na delegacia, o solicitante entrou em contato com o pai, que compareceu à unidade policial e reconheceu o homem como sendo o indivíduo que teria tentado praticar o roubo.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima não havia registrado a ocorrência no momento em que o fato aconteceu. O suspeito foi enquadrado no artigo 157 do Código Penal, referente ao crime de roubo, prestou depoimento e foi liberado pela autoridade policial. Não foi possível contato com a defesa do suspeito.
Após o atendimento da ocorrência, a equipe da PM retornou ao patrulhamento pelo setor.