Vítima identificou o suspeito quase um mês depois de tentativa de assalto com facaFoto: Divulgação
Homem é reconhecido como suspeito de tentar roubar taxista em Barra do Piraí
Vítima identificou o suspeito quase um mês depois de tentativa de assalto com faca; caso só veio à tona após denúncia de agressão
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Saúde de Barra do Piraí realiza campanha de vacinação contra o sarampo
Ação realizada nesta quarta-feira (2), na Praça Nilo Peçanha, vacinou 68 pessoas e reforçou a proteção da população contra a doença
Crianças do Centro TEA participam de sessão de cinema em Barra do Piraí
Filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia" foi a escolha para uma tarde de lazer e convivência entre as crianças atendidas pelo Centro TEA
Katia Miki participa de inauguração da Sala Lilás
Novo equipamento foi inaugurado em parceria entre Secretaria da Mulher e Polícia Militar
Acidente envolvendo quatro veículos interdita BR-393 em Barra do Piraí
Colisão no trevo de Dorandia provocou tombamento de carro e batidas em cadeia entre carretas; ninguém ficou ferido
Arraiá de Ipiabas reúne cerca de 5 mil pessoas em show de Vanessa da Mata
Cantora apresentou clássicos da MPB e passeou por ritmos como samba, forró e baião durante a segunda noite da programação
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