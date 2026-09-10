Encontro teve como objetivo organizar e ampliar o combate à desigualdade e preconceito racial em conjunto com órgãos municipais - Foto: Rayná Andrelino - Secom

Encontro teve como objetivo organizar e ampliar o combate à desigualdade e preconceito racial em conjunto com órgãos municipaisFoto: Rayná Andrelino - Secom

Publicado 10/09/2026 13:27 | Atualizado 10/09/2026 13:38

Barra do Piraí sediou, na terça-feira (8), uma reunião entre a Superintendência de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro e representantes municipais, no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel, para dar início ao planejamento de ações de letramento racial e combate ao racismo no município.

O encontro teve como objetivo mapear e organizar um calendário de formações voltadas aos servidores públicos de diferentes áreas, incluindo CRAS, educação e saúde. Segundo a superintendente, Iana Moreira, a proposta é ampla e busca alcançar o maior número possível de servidores.

A superintendente destacou ainda o caráter estrutural do problema que a iniciativa pretende enfrentar, reforçando o compromisso da superintendência em formar multiplicadores capazes de atuar diretamente no combate ao racismo dentro de suas comunidades.

"Com esse encontro, vamos focar na formação com o intuito de combater o racismo, que é um racismo estrutural, é um racismo velado, é um racismo que atravessa todas as cidades, todos os municípios e o próprio Estado. Então a gente reforça o nosso compromisso e o nosso cuidado em fazer com que tenhamos profissionais para combater essa desigualdade e preconceito racial”.

Pela prefeitura de Barra do Piraí, o coordenador de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, Luiz Kayá, recebeu a comitiva estadual e destacou a importância do trabalho em conjunto com o município, ressaltando que a educação será o ponto de partida das ações, com etapas voltadas à identificação de gênero e de raça como base para o desenvolvimento de políticas afirmativas.

"Isso vai ter um impacto muito importante porque a educação é o primeiro passo para tudo. Como se entender pessoa preta e, a partir disso, vamos trazer essa formação de identificação de gênero, identificação de raça, e logo a seguir pautar ações afirmativas dentro do letramento racial".