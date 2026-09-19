Evento debateu educação, inclusão e inserção no mercado de trabalho - Foto: Luíza Arêas/Secom

Evento debateu educação, inclusão e inserção no mercado de trabalhoFoto: Luíza Arêas/Secom

Publicado 19/09/2026 10:45

A Secretaria Municipal de Educação realizou nesta sexta-feira (18), o Simpósio de Educação Especial no auditório da NSA, em Barra do Piraí . Com o tema "Deficiência não define: construindo caminhos para além da escola", o encontro reuniu profissionais das áreas da educação e da saúde, familiares e instituições para falar de inclusão, autonomia e cuidado com pessoas com deficiência.

A programação começou com a apresentação de alunos do 4º e 5º ano da Escola Municipal Manoel Fonseca. Depois, o Dr. Gilberto, do Centro TEA, falou sobre os impactos do uso excessivo de telas no desenvolvimento das crianças. Com apoio da APAE, uma roda de conversa discutiu a transição da escola para o mundo do trabalho e a participação na vida adulta. Também foi feita a palestra com Deivison e Érica, da Casa de Brincar, sobre intervenções que ampliam as possibilidades de vida para além da sala de aula.

Para a presidente da APAE de Barra do Piraí, Maria Emília dos Reis, o ingresso dos alunos na instituição tem efeito direto na vida das famílias e na convivência em sociedade.

"A entrada desses alunos na APAE, para a vida deles e de suas famílias, é de suma importância, pois representa uma oportunidade de inclusão, não só na escola, mas também na sociedade. Procuramos realizar esse trabalho com muito carinho, gratidão e respeito, para que eles possam, no âmbito familiar, demonstrar um melhor comportamento e ter uma convivência aprimorada com os familiares e com a sociedade. Esse é o nosso maior objetivo” ressaltou Maria Emilia.

Já o assistente social, estudante de Terapia Ocupacional e facilitador de oficina de teatro Deivison Gomes, um dos palestrantes do dia, destacou o papel do simpósio na formação de profissionais e no apoio às famílias.

"Esse trabalho que está sendo realizado aqui contribui muito para a formação de profissionais, a orientação aos pais e familiares, para incentivar e criar mais autonomia para as pessoas com deficiência, possibilitando que elas estejam nos espaços. A gente tem que pensar muito na funcionalidade dessas pessoas, na acessibilidade dos locais profissionais, de lazer, da própria educação. Então, possibilitar, através de capacitações, pensar em estratégias, na superação de desafios, pensar no sujeito estando na sociedade com todo o direito que ele tem de estar nesses espaços. Acredito que esse evento contribui muito para ampliar a rede e fazer com que a gente se torne mais ferramenta e mais ponte para que essas pessoas estejam nesses espaços" afirmou Deivison.

O secretário de educação, Flávio Horta, destacou a importância das instituições de ensino na vida desses alunos, e o quão responsáveis eles são pelo futuro dessas pessoas com deficiência.

"Quando a gente diz que a deficiência não define, a gente está dizendo que cada aluno tem potencial, vontade e direito de ir longe. O papel da escola é enxergar essa pessoa por inteiro, dar as condições para ela aprender e se desenvolver, e preparar o caminho para que ela siga com autonomia depois que sair da sala de aula.”