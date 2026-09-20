O proprietário informou ainda que já estava tomando as providências necessárias para a remoção do veículo - Foto: Reprodução

O proprietário informou ainda que já estava tomando as providências necessárias para a remoção do veículoFoto: Reprodução

Publicado 20/09/2026 15:15

Um carro ficou completamente destruído após pegar fogo na tarde deste sábado (19), às margens da BR-393, em Barra do Piraí . O incêndio aconteceu na altura do km 272 da rodovia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio começou por volta das 17h15. A equipe da corporação não foi acionada imediatamente e, durante uma ronda, localizou o veículo em chamas já apagadas por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Quando os agentes da PRF chegaram ao local, por volta das 18h, não havia ninguém junto ao automóvel. Cerca de uma hora e meia depois, por volta das 19h30, a equipe conseguiu localizar o proprietário do veículo.

Aos policiais, ele contou que o carro apresentou problemas enquanto trafegava pela rodovia. Segundo o relato, ao perceber o início do fogo, o motorista parou o veículo no acostamento e acionou o Corpo de Bombeiros. O automóvel, no entanto, não resistiu às chamas e ficou completamente destruído.

O proprietário informou ainda que já estava tomando as providências necessárias para a remoção do veículo.