Evento gratuito terá apresentações nas categorias Gospel e Secular, premiações e shows ao longo da semana - Foto: Divulgação

Evento gratuito terá apresentações nas categorias Gospel e Secular, premiações e shows ao longo da semanaFoto: Divulgação

Publicado 20/09/2026 16:25

A música vai ganhar espaço no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí , a partir desta segunda-feira, dia 21. O Festival de Música Popular e Gospel Sons do Café reúne artistas locais e regionais em apresentações nas categorias Gospel e Secular. O evento é gratuito e segue até o dia 27 de setembro, com eliminatórias, finais e uma programação especial para o público.

A abertura acontece nesta segunda, às 19h, com a primeira semifinal da categoria Gospel, que terá cinco apresentações. Na terça-feira, dia 22, será a vez da primeira semifinal Secular, com sete concorrentes. A programação continua na quarta-feira, 23, com a segunda semifinal Gospel, e na quinta-feira, 24, com a segunda semifinal Secular, ambas às 19h.

Na sexta-feira, dia 25, acontece a final Gospel, com seis apresentações. Já no sábado, dia 26, a programação ganha um momento especial com o Aviva Califórnia, que terá show da cantora Beatriz.

O encerramento do festival será no domingo, dia 27, a partir das 17h, com a final da categoria Secular, que terá dez apresentações, seguida pelo show da banda Juremeiros.

Além de abrir espaço para novos artistas e incentivar a produção musical, o festival também terá premiação em dinheiro. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 1,5 mil, respectivamente. Também serão entregues gratificações de R$ 500 para Melhor Intérprete e Melhor Composição Autoral, nas duas modalidades.

Para a prefeita Katia Miki, o festival representa uma oportunidade para artistas mostrarem seus trabalhos e para o público conhecer novos talentos.

“É uma oportunidade de revelar talentos, valorizar os artistas e movimentar a cena musical de Barra do Piraí. Queremos que os participantes aproveitem esse espaço para mostrar seu trabalho e que o público prestigie toda a programação”, ressaltou a prefeita Katia Miki.