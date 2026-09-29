Atividade gratuita colabora para desenvolvimento físico, emocional e social de crianças e adolescentes - Foto: Rayná Andrelino/Secom

Atividade gratuita colabora para desenvolvimento físico, emocional e social de crianças e adolescentesFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 29/09/2026 15:48

Os alunos da rede municipal de Barra do Piraí , que se inscreveram no projeto de equitação, já começaram as aulas gratuitas. O projeto oferece 40 vagas para estudantes com idades entre 10 e 15 anos, que participam de aulas com duração de 40 minutos, em turmas de três alunos. As atividades são realizadas na Associação Rural Sul Fluminense, localizada no Parque de Exposições.

Entre um sonho antigo e a realização, o pequeno Gustavo de Oliveira, de 11 anos, aluno da Escola Municipal Adma David Chedid, finalmente viu de perto o que só imaginava nas visitas à casa dos tios, em São José do Turvo, a chance de subir em um cavalo e sentir, de verdade, a liberdade das rédeas nas mãos.



"Eu sempre gostei muito de cavalo. Quando eu ia pra casa dos meus tios, em São José do Turvo, eu sempre pedia pra andar. Quando eu soube que ia ter aula de equitação pra gente, fiquei super animado, e agora estou muito feliz de participar do projeto. Eu adoro vir pro parque de exposições, o professor é muito legal e passa muita confiança pra gente. Agora eu só estou ansioso pra poder cavalgar sozinho."



Iniciativa



A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Barra do Piraí em parceria com o Instituto Qualivida, tem como objetivo ampliar as experiências oferecidas aos alunos para além da sala de aula. Para o secretário municipal de Educação, Flávio Horta Júnior, a atividade é uma oportunidade de enriquecer a formação dos estudantes.



"A educação também acontece por meio das experiências que oferecemos aos nossos alunos. A equitação trabalha disciplina, concentração, responsabilidade, equilíbrio e convivência, além de proporcionar um contato muito especial com os animais. É uma oportunidade que chega de forma gratuita aos nossos estudantes e que contribui para a formação deles", afirma.



Quem está à frente das aulas também comemora o resultado. Para o professor de equitação Paulo, a resposta das famílias e dos alunos tem sido excelente.



"As mães estão adorando e as crianças estão maravilhosas. Elas têm afeto comigo, fazem tudo, riem muito, participam muito", conta.



A atividade se soma ao Equoterapia Inclusiva, também desenvolvido no município e voltado a pessoas com deficiência, que utiliza a interação com o cavalo como parte do processo terapêutico e de reabilitação.



A professora de educação física e instrutora de equoterapia Mayara Garcia Cordovil avalia que o trabalho tem trazido bons resultados.



"Está sendo bem positivo. A gente vê a evolução e a progressão de cada aluno dentro das aulas, e as mães estão muito felizes de ver as crianças se desenvolvendo, pois o processo dessas crianças já é muito limitado, e a equoterapia vem trazer mais uma atividade, mais uma inclusão", explica.



A prefeita Katia Miki destaca a importância da união entre poder público e parceiros para ampliar as oportunidades oferecidas à população.



"Quero agradecer ao Instituto Qualivida e a todos os parceiros que contribuíram para que essas oportunidades chegassem a Barra do Piraí. Já temos a Equoterapia Inclusiva, que é um trabalho muito importante voltado às pessoas com deficiência, e agora nossos estudantes também poderão ter acesso às aulas de equitação. São iniciativas que proporcionam novas experiências e contribuem para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes", afirma a prefeita.



Interessados em participar do projeto podem buscar informações com a equipe do Instituto Qualivida no Parque de Exposições. As vagas são destinadas exclusivamente a estudantes da rede municipal que se enquadrem nos critérios do projeto.