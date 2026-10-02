Novo espaço funcionará como Centro Intermediário de Imunobiológicos Especiais - Foto: Divulgação

Novo espaço funcionará como Centro Intermediário de Imunobiológicos EspeciaisFoto: Divulgação

Publicado 02/10/2026 16:37





A inauguração será realizada às 10h, na Rua Paulo de Frontin, 172, no Centro. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, com extensão de horário em dias específicos e a oferta de atendimento extra aos sábados, uma vez por mês. A iniciativa busca proporcionar mais comodidade à população, ampliar as oportunidades de vacinação e oferecer melhores condições de acesso aos imunizantes. A Prefeitura de Barra do Piraí inaugurará, na próxima quarta-feira (07), o Centro de Vacinação Barrense Dr. Ricardo José Elias, um novo espaço voltado à ampliação e à facilitação do acesso da população aos serviços de imunização. A unidade funcionará como um Centro Intermediário de Imunobiológicos Especiais, além de disponibilizar as vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização.A inauguração será realizada às 10h, na Rua Paulo de Frontin, 172, no Centro. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, com extensão de horário em dias específicos e a oferta de atendimento extra aos sábados, uma vez por mês. A iniciativa busca proporcionar mais comodidade à população, ampliar as oportunidades de vacinação e oferecer melhores condições de acesso aos imunizantes.

Funcionamento



O Centro Intermediário de Imunobiológicos Especiais é um espaço do SUS destinado ao atendimento de pessoas com imunodeficiências, doenças crônicas e outras condições que exigem cuidados especiais de imunização. A unidade oferecerá vacinas específicas para esses públicos, que não estão disponíveis nas salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), ampliando o acesso à proteção adequada para quem necessita desses imunobiológicos.



A diretora da Vigilância em Saúde, Carolina Sousa, destacou a importância do novo equipamento para ampliar a assistência à população. “Agora, iremos contar com um equipamento essencial para atender às pessoas que necessitam de imunobiológicos especiais. É mais um avanço para a saúde do nosso município, garantindo que esses pacientes tenham acesso a um atendimento mais próximo, especializado e adequado às suas necessidades”, afirmou.



O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, também ressaltou os benefícios da iniciativa.



“A saúde de Barra do Piraí ganhou mais um reforço importante, que amplia nossa capacidade de atendimento e fortalece as políticas de prevenção. Além das vacinas do calendário nacional, teremos um espaço preparado para atender pessoas que precisam de imunobiológicos especiais, oferecendo mais acesso, cuidado e qualidade na assistência à população”, destacou.



A prefeita Katia Miki também destacou a importância da entrega do novo equipamento da saúde para o fortalecimento da saúde pública municipal e de toda população.



“É mais um equipamento do SUS, mais um espaço que irá atender nossa população com total compromisso e responsabilidade. Nós seguimos trabalhando para ampliar o acesso aos serviços de saúde, oferecendo mais estrutura, cuidado e qualidade no atendimento aos barrenses. Esse centro representa mais um avanço para garantir que nossa população tenha a assistência que merece”, finalizou.