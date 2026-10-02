Novo espaço funcionará como Centro Intermediário de Imunobiológicos EspeciaisFoto: Divulgação
A inauguração será realizada às 10h, na Rua Paulo de Frontin, 172, no Centro. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, com extensão de horário em dias específicos e a oferta de atendimento extra aos sábados, uma vez por mês. A iniciativa busca proporcionar mais comodidade à população, ampliar as oportunidades de vacinação e oferecer melhores condições de acesso aos imunizantes.
O Centro Intermediário de Imunobiológicos Especiais é um espaço do SUS destinado ao atendimento de pessoas com imunodeficiências, doenças crônicas e outras condições que exigem cuidados especiais de imunização. A unidade oferecerá vacinas específicas para esses públicos, que não estão disponíveis nas salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), ampliando o acesso à proteção adequada para quem necessita desses imunobiológicos.
A diretora da Vigilância em Saúde, Carolina Sousa, destacou a importância do novo equipamento para ampliar a assistência à população. “Agora, iremos contar com um equipamento essencial para atender às pessoas que necessitam de imunobiológicos especiais. É mais um avanço para a saúde do nosso município, garantindo que esses pacientes tenham acesso a um atendimento mais próximo, especializado e adequado às suas necessidades”, afirmou.
O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, também ressaltou os benefícios da iniciativa.
“A saúde de Barra do Piraí ganhou mais um reforço importante, que amplia nossa capacidade de atendimento e fortalece as políticas de prevenção. Além das vacinas do calendário nacional, teremos um espaço preparado para atender pessoas que precisam de imunobiológicos especiais, oferecendo mais acesso, cuidado e qualidade na assistência à população”, destacou.
A prefeita Katia Miki também destacou a importância da entrega do novo equipamento da saúde para o fortalecimento da saúde pública municipal e de toda população.
“É mais um equipamento do SUS, mais um espaço que irá atender nossa população com total compromisso e responsabilidade. Nós seguimos trabalhando para ampliar o acesso aos serviços de saúde, oferecendo mais estrutura, cuidado e qualidade no atendimento aos barrenses. Esse centro representa mais um avanço para garantir que nossa população tenha a assistência que merece”, finalizou.
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