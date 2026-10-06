Município registra 259 novos empregos formais até agosto deste ano e 1.964 empresas abertas em 2025 - Foto: Divulgação

Município registra 259 novos empregos formais até agosto deste ano e 1.964 empresas abertas em 2025Foto: Divulgação

Publicado 06/10/2026 14:45





Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), nos oito primeiros meses de 2026, Barra do Piraí registra saldo positivo de 259 empregos formais, resultado da diferença entre admissões e desligamentos no período.



O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Paulinho do Royal, reforlou que o avanço na geração de empregos se dá pela confiança empresarial no município.



“Os números mostram que Barra do Piraí está no caminho certo. Quando uma cidade abre quase 2 mil empresas em um único ano, como fizemos em 2025, isso significa que o empreendedor confia no que estamos construindo. Esse resultado vem de um trabalho contínuo de simplificação dos processos, apoio a quem quer empreender e criação de condições para que os negócios cresçam e gerem renda para as famílias barrenses.” Barra do Piraí segue apresentando bons índices na geração de empregos em 2026. Após bater recordes e recuperar os números do setor em 2025, quando encerrou o ano com saldo positivo de 590 empregos, o município mantém o desempenho favorável e amplia o resultado neste ano.Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), nos oito primeiros meses de 2026, Barra do Piraí registra saldo positivo de 259 empregos formais, resultado da diferença entre admissões e desligamentos no período.O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Paulinho do Royal, reforlou que o avanço na geração de empregos se dá pela confiança empresarial no município.“Os números mostram que Barra do Piraí está no caminho certo. Quando uma cidade abre quase 2 mil empresas em um único ano, como fizemos em 2025, isso significa que o empreendedor confia no que estamos construindo. Esse resultado vem de um trabalho contínuo de simplificação dos processos, apoio a quem quer empreender e criação de condições para que os negócios cresçam e gerem renda para as famílias barrenses.”

Continuidade



Para dar continuidade a esse movimento, o município avança na estruturação da Companhia de Desenvolvimento Econômico, que será responsável por apoiar a expansão das empresas já instaladas e a chegada de novos empreendimentos industriais. O objetivo é consolidar um ambiente de negócios mais dinâmico e ampliar, de forma sustentável, as oportunidades de trabalho e renda.



Para a Prefeitura, a localização estratégica do município, cortado pela BR-393, pela RJ-145 e pela malha ferroviária, representa um dos atrativos para novos investimentos. A proposta é fortalecer o comércio, ampliar a atividade industrial e estimular setores como o turismo e a economia criativa.



A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, ressaltou que a gestão continua atuando para tornar o município mais ágil e atrativo para empreendedores e investidores. “Nosso compromisso é fazer de Barra do Piraí uma cidade que facilita a vida de quem quer empreender e investir. A Companhia de Desenvolvimento Econômico vai dar mais agilidade aos processos e ajudar a atrair novos negócios. Ao lado dela, programas como o Contrata+Brasil e o Regin 2.0 diminuem a burocracia, aproximam os pequenos empreendedores das oportunidades e aceleram a abertura de empresas. Todas essas iniciativas caminham juntas para fortalecer a economia e gerar mais empregos e renda para a nossa população.”



O Regin 2.0 é uma plataforma de registro e licenciamento que automatiza etapas do processo de abertura de empresas, enquanto o Contrata+Brasil facilita a participação de microempreendedores individuais nas oportunidades de contratação pública.



Com essas e outras iniciativas, a Prefeitura projeta avançar na geração de empregos na reta final do ano, impulsionada pelo aquecimento do comércio e do setor de serviços. A gestão municipal reforça o compromisso de fortalecer a economia local, atrair investimentos e gerar novas oportunidades para a população.