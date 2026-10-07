Estrutura está sendo montada para os dias de festa - Foto: Divulgação

Estrutura está sendo montada para os dias de festaFoto: Divulgação

Publicado 07/10/2026 13:43

A 73ª Expo Agro de Barra do Piraí começa nesta quinta-feira (8) e promete movimentar o Parque de Exposições durante cinco dias. De 8 a 12 de outubro, o público poderá acompanhar shows nacionais e locais, provas com cavalos, exposição de animais, fazendinha, parque de diversões, praça de alimentação e, na segunda-feira (12), uma exposição de carros antigos. A entrada para o setor Pista será gratuita durante toda a programação.

A programação musical reúne atrações conhecidas do público e artistas de Barra do Piraí. Na quinta-feira (8), a cerimônia oficial de abertura acontece às 18h, seguida pelo show de Samuel Eleotério, às 21h. Na sexta-feira (9), Pegada Xique se apresenta às 21h e Natanzinho Lima sobe ao palco à 0h. No sábado (10), o grupo Of. Samba se apresenta às 22h, seguido pelo show do Menos é Mais, à 0h. No domingo (11), o Pagode do Junior abre a programação musical às 22h, antes do show de Ferrugem, à 0h.

A programação também mantém a ligação da Expo Agro com o setor agropecuário. Durante os dias do evento, o público poderá acompanhar provas de Quarto de Milha e Mangalarga Marchador, com competições de maneabilidade, três tambores, seis balizas e cinco tambores. A fazendinha também estará aberta para visitação, proporcionando às famílias uma experiência mais próxima dos animais.

Na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, a programação começa às 9h, com a abertura do parque de diversões. Das 9h às 12h, os brinquedos do parque serão gratuitos. O dia também terá visitação à fazendinha, praça de alimentação e exposição de carros antigos. Para as crianças, a principal atração será o espetáculo infantil de Daniel Drew, às 16h.

“Esse é um momento para a criançada aproveitar ao máximo a Expo Agro. Pensamos em uma programação especial para elas, para que possam brincar, se divertir e aproveitar esse dia em família. Os brinquedos do parque de diversões estarão gratuitos pela manhã, e queremos que as crianças aproveitem muito essa festa que foi preparada com carinho para elas”, afirmou a prefeita Katia Miki.

A edição deste ano dá continuidade à retomada da Expo Agro, que voltou ao calendário do município no ano passado e teve grande participação do público. Para a prefeita Katia Miki, o resultado da última edição mostrou a força da festa e serviu de incentivo para preparar uma programação ainda maior neste ano.

“A Expo Agro do ano passado foi um grande sucesso e mostrou o quanto essa festa é importante para Barra do Piraí. Foi muito bonito ver as famílias participando, os artistas locais tendo seu espaço e a cidade recebendo visitantes. Esse resultado nos motivou a fazer uma edição ainda melhor este ano. Temos grandes atrações nacionais, nossos artistas, as provas com cavalos, a fazendinha e outras atividades para diferentes públicos. Queremos que as famílias aproveitem a Expo com muita alegria e segurança”, afirmou a prefeita Katia Miki.

Além do entretenimento, a Expo Agro também tem impacto direto na economia do município. A movimentação de visitantes durante os dias do evento beneficia hotéis, restaurantes, bares, comércio e outros serviços.

“Uma festa desse tamanho movimenta toda a cidade. No ano passado, tivemos hotéis cheios e vimos o impacto da Expo no comércio, nos restaurantes e nos serviços. Quem vem para a festa também conhece a nossa cidade, consome nos estabelecimentos e movimenta a economia. É uma oportunidade importante para gerar renda e fortalecer os nossos empreendedores. Por isso, a Expo Agro é uma festa que vai muito além do Parque de Exposições”, afirmou Katia.

A entrada no setor Pista será gratuita. Para quem quiser outras opções de acesso, os ingressos para a Pista Premium e o Camarote estão disponíveis pela plataforma Ingresse.

Programação

Quinta-feira (8)

18h — Cerimônia oficial de abertura

21h — Samuel Eleotério

Sexta-feira (9)

12h — Abertura da fazendinha, praça de alimentação e parque

14h — Provas de Quarto de Milha e Mangalarga Marchador

21h — Pegada Xique

0h — Natanzinho Lima

Sábado (10)

12h — Abertura da fazendinha, praça de alimentação e parque

14h — Provas de Quarto de Milha e Mangalarga Marchador

22h — Of. Samba

0h — Menos é Mais

Domingo (11)

12h — Abertura da fazendinha, praça de alimentação e parque

14h — Provas de Quarto de Milha e Mangalarga Marchador

22h — Pagode do Júnior

0h — Ferrugem

Segunda-feira (12)

9h — Abertura do parque de diversões

9h às 12h — Brinquedos gratuitos

12h — Fazendinha, praça de alimentação e exposição de carros antigos

14h — Provas de Quarto de Milha e Mangalarga Marchador

16h — Daniel Drew