A fazendinha será uma das atrações do evento - Foto: Divulgação

A fazendinha será uma das atrações do eventoFoto: Divulgação

Publicado 08/10/2026 17:15

A partir desta sexta-feira (9), o público poderá acompanhar, durante a 73ª Expo Agro, em Barra do Piraí , provas de Quarto de Milha e Mangalarga Marchador e também visitar uma fazendinha com diferentes espécies de animais. A programação do setor rural segue até segunda-feira (12), no Parque de Exposições, com atividades para competidores, criadores e famílias.

Ao todo, 80 animais foram inscritos para participar das competições, que devem reunir competidores de diferentes cidades da região e também do estado de São Paulo. As provas acontecem sempre às 14h, na Pista de Competição, com uma modalidade diferente a cada dia.

“É uma programação que valoriza o trabalho dos criadores e dos competidores e proporciona ao público a oportunidade de acompanhar de perto provas que fazem parte do universo dos cavalos. A Expo Agro é um espaço importante para reunir quem já acompanha esse segmento e também para apresentar esse trabalho a quem ainda não conhece”, afirmou o presidente da Associação Rural Sul Fluminense, Marcelo Carraca.

A programação é realizada com participação da Secretaria Municipal de Agricultura e da Associação Rural Sul Fluminense. Além das competições, a fazendinha será uma das atrações voltadas principalmente para as famílias. O espaço terá mini animais e diferentes espécies, como pôneis, mini vacas, ovelhas, cabras, búfalos, jumentos e outros animais. A visitação começa sempre às 12h, de sexta-feira (9) a segunda-feira (12).

Para o secretário de Agricultura, Eduardo Groetaers, a presença das atividades rurais amplia a experiência do público durante a Expo Agro e permite aproximar crianças e adultos do cotidiano do campo. “A fazendinha foi pensada para receber principalmente as famílias e permitir que as crianças tenham esse contato com os animais. É uma oportunidade de conhecer espécies diferentes, aprender e vivenciar um pouco desse universo de uma maneira leve e divertida”, afirmou Eduardo.

Na segunda-feira (12), Dia das Crianças, a programação terá ainda uma apresentação dos projetos de equitação e de equoterapia inclusiva desenvolvidos no município. A atividade vai mostrar ao público parte do trabalho realizado pelos projetos e a relação dos participantes com os cavalos.

“Também vamos apresentar o trabalho que é desenvolvido nos projetos de equitação e de equoterapia inclusiva. É uma forma de levar esse trabalho para dentro da Expo Agro e mostrar às famílias um pouco do que é realizado ao longo do ano”, explicou Eduardo.

Para a prefeita Katia Miki, a presença das atividades rurais reforça uma das características que fazem parte da história da Expo Agro e amplia as opções para quem visita o Parque de Exposições. “A Expo Agro tem uma relação muito forte com o setor rural e é importante manter esse espaço dentro da programação. As provas com os cavalos, a fazendinha e as demais atividades aproximam o público do campo e mostram um pouco da nossa tradição e da força do agro na nossa região. Queremos que as famílias possam aproveitar a Expo, conhecer essas atrações e viver também essa experiência de contato com os animais”, afirmou a prefeita Katia Miki.

Programação

Sexta-feira, 9

12h — Visitação à fazendinha

14h — Quarto de Milha e Mangalarga Marchador — Maneabilidade

Sábado, 10

12h — Visitação à fazendinha

14h — Quarto de Milha e Mangalarga Marchador — Três Tambores

Domingo, 11

12h — Visitação à fazendinha

14h — Quarto de Milha e Mangalarga Marchador — Seis Balizas

Segunda-feira, 12

12h — Visitação à fazendinha

14h — Quarto de Milha e Mangalarga Marchador — Cinco Tambores

A 73ª Expo Agro de Barra do Piraí acontece de 8 a 12 de outubro, no Parque de Exposições. A entrada para o setor Pista é gratuita.