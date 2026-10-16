Inscrições seguem até 23 de outubro, com vagas para barracas, food trucks e trailers - Foto: Divulgação

Inscrições seguem até 23 de outubro, com vagas para barracas, food trucks e trailersFoto: Divulgação

Publicado 16/10/2026 17:05

Empreendedores interessados em comercializar alimentos e bebidas durante o Rock na Estrada 2026 já podem se inscrever no chamamento público para ocupar espaços na praça de alimentação do festival. As inscrições começaram nesta sexta-feira (16) e seguem abertas até o dia 23 de outubro. O evento será realizado nos dias 13 e 14 de novembro, no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí , com shows de André Frateschi, Biquini Cavadão, Lobão e Tihuana.

O edital disponibiliza 17 vagas para operações de alimentação, distribuídas entre cinco espaços destinados a food trucks ou trailers e outros 12 para barracas ou estandes. O chamamento também contempla vagas específicas para a comercialização de cervejas artesanais, bebidas industrializadas, drinks e coquetéis e vinhos.

A iniciativa busca organizar a estrutura de atendimento ao público durante o festival e criar oportunidades para empreendedores que atuam no setor de alimentação e bebidas. A seleção dos participantes será conduzida pela Secretaria Municipal de Turismo, levando em consideração a documentação apresentada, o segmento de atuação e a estrutura oferecida por cada candidato.

Seleção prioriza empreendedores de Ipiabas

De acordo com os critérios estabelecidos no edital, terão prioridade os estabelecimentos comerciais ativos em Ipiabas. Na sequência, serão considerados participantes de edições anteriores do Rock na Estrada e moradores de Barra do Piraí que comprovem atuação há pelo menos dois anos no ramo.

Caso ainda existam vagas disponíveis após a aplicação desses critérios, os espaços remanescentes poderão ser destinados a empreendedores de outros municípios.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, destaca que a organização da praça de alimentação também representa uma oportunidade de valorizar os negócios locais e fortalecer a economia do distrito durante a realização do festival.

“Queremos que o Rock na Estrada também seja uma oportunidade para os empreendedores, especialmente os de Ipiabas, que movimentam a economia local e participam da vida do distrito. A seleção vai nos ajudar a organizar os espaços, oferecer variedade ao público e garantir que a praça de alimentação funcione com segurança e qualidade”, afirma Tadeu.

A participação de comerciantes locais é apontada como parte importante da estrutura do evento, que reunirá atrações musicais e público durante os dois dias de programação. A proposta é oferecer diferentes opções de alimentos e bebidas aos visitantes, com espaços organizados conforme as regras estabelecidas pelo chamamento público.

Inscrições devem ser feitas presencialmente

Os empreendedores interessados devem consultar o edital completo antes de realizar a inscrição. O documento reúne as informações sobre os requisitos para participação, a documentação necessária, as taxas previstas e as condições técnicas para a instalação das estruturas na praça de alimentação.

A entrega dos documentos deve ser feita presencialmente na Secretaria Municipal de Turismo, localizada na Rua Coronel Cristiano, em Ipiabas. O atendimento para recebimento das inscrições acontece das 9h às 16h. A documentação deverá ser apresentada em envelope lacrado, conforme as exigências do chamamento.

O edital completo está disponível no link da bio do Instagram oficial da Prefeitura de Barra do Piraí. A recomendação é que os interessados confiram todas as regras e os critérios de seleção antes de encaminhar os documentos, para garantir que a inscrição esteja de acordo com as exigências previstas.

Resultado será divulgado em novembro

O cronograma do chamamento público prevê a divulgação do resultado preliminar no dia 28 de outubro. Já a lista definitiva com os empreendedores selecionados deverá ser publicada em 6 de novembro, uma semana antes da realização do festival.

O Rock na Estrada 2026 está marcado para os dias 13 e 14 de novembro, em Ipiabas, com apresentações de André Frateschi, Biquini Cavadão, Lobão e Tihuana. Além da programação musical, o evento contará com a praça de alimentação destinada aos comerciantes selecionados por meio do edital.

Com a abertura das inscrições, a Secretaria Municipal de Turismo inicia o processo de organização dos espaços comerciais que atenderão o público durante o festival. O chamamento estabelece critérios para a ocupação e busca ampliar a participação de empreendedores de Ipiabas e de Barra do Piraí, criando oportunidades de comercialização em um dos eventos programados para o distrito.