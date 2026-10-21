Espaço de acolhimento inaugurado homenageia a professora Maria Aparecida da Cruz Silva - Foto: Divulgação

Espaço de acolhimento inaugurado homenageia a professora Maria Aparecida da Cruz SilvaFoto: Divulgação

Publicado 21/10/2026 18:45

A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio das secretarias municipais da Mulher e de Educação, realizou nesta terça-feira (20), uma palestra sobre violência contra a mulher para alunos da Escola Municipal Hélio Cruz. A ação integra a campanha Barra Lilás, voltada à prevenção e ao enfrentamento da violência de gênero.

A conversa foi conduzida pela promotora de justiça estadual, Adriana Porto, que apresentou o tema de forma didática aos estudantes. Ela explicou o que é a violência, quais atitudes devem ser respeitadas no convívio com meninas e mulheres, e como pedir ajuda diante de situações de risco.

Segundo a promotora, a reação do público costuma mostrar o quanto o assunto é próximo da realidade deles. “É muito importante falar de violência de gênero, de violência doméstica e de violência contra a mulher. Uma coisa que eu verifico nas palestras é que, conforme vou explicando os tipos de violência física, psicológica e patrimonial, elas vão se identificando com situações pelas quais já passaram ou presenciaram. Então, é muito importante que saibam o que pode ser feito, o que não pode ser feito e onde procurar ajuda. Acho fundamental ensinar as nossas crianças.”

Após a palestra, a escola ganhou mais uma Sala Lilás, espaço de acolhimento e orientação. O ambiente leva o nome da professora Maria Aparecida da Cruz Silva, em reconhecimento à sua trajetória de mais de três décadas dedicada à educação e à comunidade do bairro Santo Antônio.

Emocionada, Maria Aparecida agradeceu a homenagem.

“Sou professora da rede estadual há 33 anos, e a educação na minha vida é o amor, a paixão, é tudo. Eu me sinto muito emocionada. Sempre me dediquei à comunidade do bairro Santo Antônio, e essa homenagem fez meu coração transbordar de muita felicidade e alegria. O sentimento é de que valeu a pena; eu acho que plantei uma sementinha que chegou até aqui e refletiu nesta homenagem. Espero continuar marcando e somando com a minha comunidade.”

A secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, destacou que levar o debate às salas de aula é uma forma de começar a prevenção cedo.

"Falar sobre respeito e sobre violência com as crianças é plantar a semente de uma sociedade mais justa. Quando a criança aprende a identificar e a rejeitar a violência, ela se torna também uma multiplicadora dentro de casa. A Sala Lilás é um lugar de escuta e de acolhimento, e esta, com o nome da professora Maria Aparecida, nasce carregada de afeto e de história."

A Barra Lilás é desenvolvida pela Prefeitura de Barra do Piraí com ações permanentes de prevenção, acolhimento e orientação. Em caso de violência, é possível denunciar pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou pelo 190 (Polícia Militar).