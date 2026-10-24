Iniciativa inédita no município oferece exames físicos preventivos gratuitos na UBS Animal - Foto: Herick da Silva/Secom

Iniciativa inédita no município oferece exames físicos preventivos gratuitos na UBS AnimalFoto: Herick da Silva/Secom

Publicado 24/10/2026 14:26





Os atendimentos acontecem na UBS Animal, com o serviço destinado exclusivamente aos moradores de Barra do Piraí. A proposta é ampliar o acesso dos tutores aos cuidados preventivos, contribuindo para a identificação precoce de possíveis problemas de saúde e para promover o bem-estar dos animais. A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal de Barra do Piraí realiza em todas as quintas e sextas-feiras de outubro, a campanha Outubro Rosa Pet, iniciativa inédita no município que é voltada à prevenção e ao cuidado com a saúde de cadelas e gatas. A ação oferece exames físicos preventivos gratuitos, e tem como objetivo conscientizar os tutores sobre o risco do câncer de mama em animais de estimação.Os atendimentos acontecem na UBS Animal, com o serviço destinado exclusivamente aos moradores de Barra do Piraí. A proposta é ampliar o acesso dos tutores aos cuidados preventivos, contribuindo para a identificação precoce de possíveis problemas de saúde e para promover o bem-estar dos animais.

Importância dos exames



O exame físico preventivo permite que o médico-veterinário identifique alterações nas mamas dos animais ainda em fase inicial, o que amplia as chances de tratamento. A orientação aos tutores é manter a rotina de avaliações veterinárias e procurar atendimento ao notar qualquer nódulo ou mudança no comportamento do animal.



Para a secretária municipal de Bem-Estar Animal, Luciene Maria, o principal desafio é a falta de informação. "Muitas pessoas ainda desconhecem que essa doença também afeta fêmeas de cães e gatos. Por isso, o Outubro Rosa Pet ganha força em clínicas veterinárias e instituições de proteção animal, com o objetivo de alertar tutores sobre os riscos do câncer mamário em animais de estimação e incentivar medidas preventivas", afirmou.



Desde que foi encontrada por Rosimary Matos, os dias da Clarinha nunca mais foram os mesmos. Resgatada pela Secretaria de Bem-Estar Animal, chegou muito debilitada e diagnosticada com Piometra, uma infecção grave no útero que pode levar à morte se não for tratada a tempo. Após estabilização clínica, foi feita a retirada do útero e dos ovários. A cadela respondeu bem ao tratamento, voltou a comer e segue em recuperação, recebendo muito amor e carinho à espera de um lar responsável.



Já a Mônica Santos, chegou na UBS Pet com sua cadela, Levada, de dois anos, com sangramento e uma lesão na região genital. O exame confirmou Tumor Venéreo Transmissível (TVT), e a paciente iniciou quimioterapia semanal. Três das quatro sessões já foram concluídas, com boa tolerância e redução progressiva da lesão. A última aplicação está prevista para a próxima semana.



Histórias como as de Clarinha e Levada mostram que o acompanhamento veterinário e o diagnóstico em tempo hábil fazem toda a diferença para a saúde e a longevidade dos pets. "A avaliação veterinária é fundamental para identificar possíveis nódulos e alterações, e são feitas por meio do exame clínico e da palpação das glândulas mamárias. Quando necessário, são feitos exames complementares, como ultrassonografia, exames laboratoriais e análise do tecido" explicou a Dra. Bruna Soares, veterinária na UBS Pet.



A prefeita Katia Miki destacou que a campanha fortalece uma cultura que o município busca consolidar. "Através dessa campanha, estamos fortalecendo a cultura da prevenção de doenças em cães e gatos em nosso município. Por isso, é muito importante que a população leve seus pets à UBS Animal, um local preparado e qualificado para oferecer atendimento e orientação aos tutores", ressaltou.



A UBS Animal intensificou os procedimentos no mês de outubro, mas segue realizando durante todo o ano. O atendimento é feito na Rua Assis Ribeiro, 482, no Centro, das 9h às 16h. Para entrar em contato, basta ligar para o chatbot (24) 99964-3761.