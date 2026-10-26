Crianças comemorando durante os jogos - Foto: Divulgação

Crianças comemorando durante os jogosFoto: Divulgação

Publicado 26/10/2026 17:34

Barra do Piraí se prepara para mais uma edição dos Jogos Estudantis Municipais (JEM). Entre os dias 5 e 23 de novembro, estudantes de diferentes unidades de ensino do município participarão de disputas em dez modalidades esportivas, em uma programação voltada à integração, à saúde, à disciplina e ao espírito esportivo.

Retomado em 2025 pela gestão da prefeita Katia Miki, após mais de uma década sem ser realizado, o JEM voltou a integrar o calendário municipal e marcou o retorno de uma competição tradicional entre os estudantes barrenses. A edição do ano passado foi destacada pela organização, pela segurança e pela participação dos alunos.

Em 2026, os jogos retornam com uma programação diversificada, que inclui futsal, vôlei, basquete, handebol, queimada, cabo de guerra, tênis de mesa, futevôlei, vôlei de praia e atletismo. A proposta é ampliar as oportunidades de participação dos estudantes e fortalecer a presença do esporte no ambiente escolar.

O subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Rômulo Maciel, ressaltou a importância da retomada da competição para os alunos e para a história da cidade.

“Os Jogos Estudantis Municipais são uma tradição de Barra do Piraí. No ano passado, tivemos a honra de retomar essa história e oferecer aos nossos estudantes a oportunidade de participar de uma competição que marcou gerações. É um momento de integração, aprendizado e valorização do esporte nas escolas”, afirmou.

Organização e segurança entre as prioridades

Para a edição de 2026, a organização prevê a ampliação das modalidades e melhorias na estrutura de realização dos jogos. Segundo Rômulo Maciel, o Ginásio Municipal será a principal sede das competições e contará com espaços organizados para receber os estudantes e o público em geral.

“Estamos ampliando as modalidades e aprimorando ainda mais a organização do Ginásio Municipal, que será a principal sede dos jogos. Teremos um espaço dedicado aos estudantes nas arquibancadas e outros destinados ao público em geral. No ano passado, não tivemos incidentes, e estamos trabalhando para garantir novamente um ambiente seguro, organizado e acolhedor para todos os participantes”, acrescentou o subsecretário.

A organização do espaço e o planejamento das atividades fazem parte dos preparativos para receber os participantes ao longo dos dias de competição. A expectativa é proporcionar um ambiente adequado para os estudantes acompanharem as disputas e vivenciarem o esporte como uma oportunidade de convivência e aprendizado.

Prefeitura destaca resgate da tradição esportiva

A prefeita Katia Miki também destacou o significado da retomada dos Jogos Estudantis Municipais e a importância da iniciativa para a identidade de Barra do Piraí.

“Retomar os Jogos Estudantis Municipais é uma demonstração do nosso orgulho de ser barrense e do nosso compromisso com as tradições da cidade. Durante muito tempo, a população pediu a volta dessa competição, e conseguimos trazer esse importante evento de volta em 2025. Tenho certeza de que, neste ano, faremos mais uma grande edição, incentivando nossos estudantes e fortalecendo o esporte e a educação”, declarou.

Além de promover as competições, o JEM busca aproximar os estudantes por meio de atividades esportivas, incentivando valores como disciplina, respeito, cooperação e participação coletiva. A iniciativa também reforça a relação entre esporte e educação, oferecendo aos alunos a oportunidade de representar suas unidades de ensino.

Programação completa estará disponível pela internet

As informações detalhadas sobre os Jogos Estudantis Municipais 2026, incluindo datas, horários e confrontos de cada modalidade, estarão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Barra do Piraí.

Os interessados podem consultar a programação pelo endereço: https://barradopirai.rj.gov.br/page/a5be29ed-af12-44d7-a658-0d504dc3ef27/jogos-estudantis-municipais-2026

A competição será realizada entre os dias 5 e 23 de novembro, reunindo estudantes em uma nova edição de um evento que voltou ao calendário municipal no ano passado, após mais de dez anos de interrupção.